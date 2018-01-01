冰箱细菌繁殖严重时可危及生命

许多人把食物塞进冰箱里就放了一万个心，但是，冰箱里细菌比抹布上都多。如放冰箱的方式出了错误，食物里的细菌就可能在短时间内增加107倍，如果把这些食物吃进了肚子，轻则上吐下泻，重则全身感染，更甚者出现脑膜炎等情况，危及生命。

相对于一天到晚呆在油腻的地方的抹布主打低温保鲜的冰箱居然更脏因为我们长久不重视冰箱渐渐变成了细菌繁殖箱。

果蔬盒。首先说放叶菜之类的果蔬盒。它是冰箱里最脏的部分!购买了小白菜这种叶子菜，如不经任何处理直接放冰箱。5天后，它的细菌便暗搓搓地增加了107倍。这样吃进肚子，由耶尔森菌领衔，我们就有可能患上常说的冰箱肠炎，产生发热、呕吐、腹泻甚至休克的症状。

冰箱隔板。其次是放的肉类、奶类的冰箱隔板。牛奶、炖肉这类食品，如果不盖盖子就直接放冰箱呆12小时，那么和密封放进冰箱的牛奶相比，它的细菌要高出18倍。然后，由单核李斯特菌领衔、免疫力低的人就可能首当其冲地出现发热、全身感染等情况，甚至出现脑膜炎，这就不是闹肚子跑厕所的级别了，严重时可致命。

冷冻室。一块速冻肉放冷冻室，每到用时解冻切一块，然后再塞回冰箱。这情况不少人都熟悉，但如此反复4次，细菌就增加了15倍。虽然细菌在冷冻室是休眠的，但每次解冻都是细菌繁殖的春天，所以建议小份保存，解冻完一份就把它吃掉，而且冻的时间不要超过3到6个月。最后要注意在冷藏室中鸡鸭鱼肉等不要超过存一两天叶菜蔬菜不要超过三天、牛奶放五天、蛋放五周、西红柿之类的块茎蔬果不要超过七天。(曹玮)