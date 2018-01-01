收藏！过节必备解酒药，告诉你哪种“对路”！

编者按：即将到来的元旦，自然少不了饕餮大餐。合家团圆，亲友相聚，喝酒助兴是难免的，但喝酒伤身也是人所共知的常识。元旦喝酒应该注意些什么？哪些解酒药适合你呢？今天，小编就来和大家好好聊聊。

过节必备解酒药 中药师告诉你哪种“对路”

饮入的酒精经胃和小肠在30分钟～3小时内完全吸收，其中80%由小肠上段吸收。而空腹饮酒时，1.5小时内吸收多达95%以上。吸收后的酒精90%在肝内代谢、分解，10%由肾和肺脏排除。因此“解酒药”的功效主要是加快酒精代谢、排泄;缓解人体不适症状。网络上用于解酒的“小秘方”甚多，究竟哪一款才是“对路”的呢?杭州市第一人民医院中药房主任马月光通过查阅资料和文献，结合自己的经验给出了一份非常实用贴心的中药解酒药。

葛花和枳椇子为古代文献记载和现代研究证实解酒作用较明确的药物。葛花是豆科植物野葛、甘葛藤的花。梁·陶弘景《本草经集注》所收录的《名医别录》为最早记载葛花能解酒的古代本草文献，书中提到葛花的解酒功效“主消酒”。主要针对伤酒烦热口渴，头痛头晕，脘腹胀满，呕逆吐酸，不思饮食等。枳椇子为鼠李科植物枳椇的种子。功用除烦渴，解酒毒，利小便。最早记载枳椇子解酒的古代本草文献是唐·《新修本草》。葛花与枳棋子相配，酒毒之邪既能从表而发散，又能从小便而解，相得益彰，大大增强了解酒的功效。

历代本草中明确记载有解酒作用的其他药物，根据它们的主要性能可归为以下三类：

(1)清热利尿类(药性多偏寒凉，具清热解毒等作用)，如西瓜、香蕉、甘蔗、莱菔子、绿豆粉、藕、薄荷、菊花、白茅根等。

(2)生津止渴类(味甘酸性平和，具解酒消食生津作用)，如橙子、柑、金橘、杨梅、橄榄、柚、橘、柿、山楂、葛根、五味子等。

(3)芳香化湿类(性味多辛温，具健胃止呕，化湿醒脾等作用)，如草豆蔻、白豆蔻、肉豆蔻、丁香、草果、扁豆等。

不过这些药材有的数量较少操作性不强，不妨在家试试以下几种！

1、葛花解酲汤(经典解酒方)：方中选葛花、白蔻仁、砂仁三药各15g为君药，干姜、神曲、泽泻、白术各6g，猪苓、茯苓、人参、陈皮各4.5g、木香1.5g、青皮1g等诸药配合共祛酒病。它主治饮酒太过而至呕吐痰逆，心神烦乱，胸膈痞塞，手足摇颤，饮食减少，小便不利等醉酒症状。葛花解酲汤作为最具代表性的被后世许多医籍引为解酒常用主方，此方为韩国医学家广泛接受，系解酒名方。

2、清爽露：薄荷5g，菊花10g，葛花5g，山楂15g，白茅根15。清热醒神、利小便。

3、枳葛饮：枳椇子10g、葛根10g、枸杞子4g、山楂4g。解酒除烦，护肝。

怎么喝酒？饮酒还需慢斟浅酌

酒为多种谷物类如米、麦、粟、黍、高粱等酿成的一种饮料，尤以高粱酒最好。通常所说的酒指的是蒸馏水酒，即白酒，以陈久者为佳。古代将各种酒统称为醪醴，醪为浊酒，醴为甜酒。无酒不成宴，餐桌上肯定不能少了酒，少了酒就没有气氛。

饮酒要慢斟缓饮，酒食并用，适量而为，意到为止。朋友聚会、职场应酬都免不了要喝点酒。酒有裨益，但也滋害。因为“少饮如蜜，醉饮似毒”“会喝酒，能治病；不会饮，要人命”“酒以不劝为欢，棋以不争为胜”。

品酒均以慢饮为好，古有“饮必小咽”的说法。饮酒不宜狂饮，因为速饮伤肺，肺为五脏华盖，伤则气短胸闷；速饮伤胃，因为胃受到酒精的强烈刺激，会造成急性胃炎；速饮伤肝，因肝脏承受不了突如其来的酒精刺激，会导致肝脏功能受损；速饮伤肾，因为酒精到达肾后，给肾脏强烈刺激。如此一来，脏腑受到损害，尤其是在人体剧烈运动以后，全身极度疲乏，此时饮酒易导致脑溢血的发生。所以饮酒要适量、适度。

个人要选择适合自身的酒类饮用，不可暴饮、乱饮。少量饮用质量高的酒也有一定好处，俗话说：“经常喝好酒，精神好抖擞。”李时珍说：“少饮和血行气，醒神御风，消愁迁兴，痛饮则伤神耗血，损胃无精，生痰动火。”

千万要注意的是，“今朝有酒今朝醉”的观念绝不可取。所谓“不染烟和酒，活到九十九”“尽量少喝酒，病魔绕道走”。但少量饮酒可以扩张血管、改善睡眠。所以酒有裨益，又能滋害。俗话说，美食不过饱，过饱伤身；同理，美酒不过量，过量亦伤身。

成年男性每天饮酒量不要多于25克

中国健康教育中心指导与培训部主任、主任医师田向阳表示，过节期间，如果能不喝酒就尽量不要喝酒。如果一定要喝，有一个量上的建议。中国居民膳食指南建议，成年男性每天饮酒量不要多于25克，女性不要多于15克，孕妇和儿童青少年应忌酒。而这个25克和15克指的是酒精量，不是酒水的量。记者了解到，一般来说，对应到各类酒，25克酒精即啤酒不超过750毫升，葡萄酒不超过250毫升，38度白酒不超过75克，52度白酒不超过50克； 15克酒精即啤酒不超过450毫升，葡萄酒不超过150毫升，38度白酒不超过50克，52度白酒不超过30克。

假期提醒 服抗生素类药千万别沾酒

同时或短期内相继服用某些抗生素和饮酒可导致双硫仑样反应，例如出现面部潮红、胸闷胸痛、头痛头晕、心慌气短、腹痛恶心等症状。少数患者有搏动性头痛、呕吐或心前区疼痛，极少数患者可表现为精神症状。使用抗生素后喝酒会在数分钟后发病，如果喝酒后使用抗生素，可在数分钟至一小时内发病。双硫仑样反应的患者应及时停药和停用含乙醇制品，轻者可自行缓解，较重者需吸氧及对症治疗。

头孢菌素类药物中有不少会引起双硫仑样反应，包括头孢哌酮、头孢哌酮舒巴坦、头孢曲松、头孢唑林（先锋Ⅴ号）、头孢拉啶（先锋Ⅵ号）、头孢氨苄（先锋Ⅳ号）和头孢克洛等。另外，甲硝唑（灭滴灵）、呋喃唑酮（痢特灵）等也会引起双硫仑反应。

（人民健康网综合健康时报、中国医药报、北京晚报、广州日报）