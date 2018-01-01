鼻子干、咽喉痛、皮肤紧…盘点冬季用得上的小药方

最近天气干燥，很多人都出现了上火、咽喉肿痛、皮肤紧等小状况，不要慌~看看专家推荐的小药方：

男人上火喝汤药

保健专家：北京中医药大学东直门医院消化科主任医师刘敏

推荐药：麻杏石甘汤

曹先生来消化内科就诊。他说自己感冒了，咳嗽流鼻涕，在家吃了感冒药但不见好转，现在还出现了便秘的情况，每天起床一股口臭味。他琢磨这感冒不像普通的感冒，就到医院来了。

北京中医药大学东直门医院消化科主任医师刘敏诊断，这种感冒属于外寒内热，俗称“寒包火”，在冬季尤其北方的冬季很常见，风干物燥人体易生内热而招致外寒，稍不注意补水就会出现此证，本身体质就偏热的男性更易如此。

“‘寒包火’属于感冒的一个阶段，如不及时治疗，体内的火热无法得到发挥就会郁结病变为扁桃体炎和肺炎等。”刘敏大夫推荐了一味不错的汤药麻杏石甘汤，能解外寒、清内热。

麻杏石甘汤记载于古书《类证治裁》，主要由麻黄、杏仁、生石膏和生甘草组成。“寒包火”患者选麻黄、杏仁各9g，再加6g的甘草和24g石膏用水煮开，直接服用去渣的药水就可以了。

女人怕冷用古方

保健专家：中国中医科学院西苑医院治未病中心主任张晋

推荐药：四逆散四逆汤

缩在羽绒服里，抱着热水袋、暖宝宝，厚被子一床叠一床，冰凉的手脚依然无法暖起。不少女性一进入秋冬就变为“冰美人”，畏寒、怕冷，手脚冰凉是最常见的事。

怎么让自己暖起来?中国中医科学院西苑医院治未病中心主任张晋大夫推荐了两个古方：四逆散和四逆汤。四逆散源于《伤寒论》，组方为柴胡、芍药、枳实、甘草各6g，用水煎服即可。张晋解释说，很多人手脚冰凉但到胳膊就不凉了，往往是因为肝气不舒，情绪不佳导致的，这种情况下需要舒肝理气而不是简单温阳，四逆散就是临床上最实用、效果最好的古方。

还有些人不仅四肢冰冷而且面色苍白，甚至还伴随食欲不振，张晋推荐可以配合四逆汤调理。同样出自《伤寒论》的四逆汤，主要由6g甘草、6g干姜，还有15g的附子组成，煮水服用后能治疗心肾阳衰寒厥的症状。

冬季怕冷是人的本能反应，很多人并没有把此事放在心上。但张晋提醒，如果手脚冰凉特别严重，甚至连半个胳膊都发凉，很有可能是心冠心病或是其它心血管疾病的信号，中老年人要注意这点。

老人干痒多洗洗

保健专家：首都医科大学附属北京中医医院皮肤科副主任医师杨岚

推荐药：归藤洗剂

一到冬天，困扰老人的不只是冷，还有痒。不少老人一进冬天就感觉皮肤瘙痒，一直痒到第二年的四五月份，天热之后才逐渐恢复正常。北京中医医院皮肤科副主任医师杨岚解释，这是老人冬季常见的“干痒”。老年人由于皮肤自然老化以及一些病理性因素，皮脂腺和汗腺分泌减少而致皮肤干燥，再加上冬天寒冷干燥，皮肤受到刺激致使血管收缩，皮脂腺和汗腺的分泌进一步减少，加重皮肤干燥。

如果到了冬季瘙痒病的程度，医生可能会根据具体情况给予对症治疗，如中药煎水外洗。北京中医医院常用的就是归藤洗剂。其主要成分是白鲜皮、当归、首乌藤等，可以活血、养血，继而达到治疗目的。如果身体情况许可，可以试着将这几种药材用水煎煮，以稀释的药汤进行泡浴或湿敷，也能起到一定润肤止痒的作用。此外秋冬季节选用橘皮、薏米、莲子、大枣、当归等健脾养血的中药做成药粥，坚持食用，对防治瘙痒病也有辅助作用。

杨岚大夫也提醒老年人，药浴时间不宜过长， 20分钟左右为宜，水温不宜过高，以温凉为宜，泡浴时切忌抓挠，以免造成皮肤破损。

幼儿积食巧化解

保健专家：浙江省中医院儿科主任中医师丛丽

推荐药：小儿消食颗粒

“大夫，我女儿最近胃口差、大便干，嘴巴也臭了。”“大夫，孩子一点也不想吃饭”……冬天很多家庭饮食肉食增多、味甘厚腻，导致小儿积食高发，儿科门诊里，带着孩子来求诊的人不少。

从专业上看，小儿积食就是吃多了。浙江省中医院儿科主任中医师丛丽解释，与成人比，小孩子肠胃功能还有限，尚不完善。所以不能像要求大人一样要求小儿饮食，不能“觉得孩子吃得不多，就让他再多吃点”。小儿一旦吃多，脾胃功能就会受损，那么，食积就形成了。食积一旦形成了，其他毛病也就跟着来了。

对于刚得食积的孩子，因为是吃多了，所以空空肚子就好了，或只给他吃些容易消化的稀粥，或舍得“饿”他一两顿，孩子自己有可能会好起来。症状较轻的食积，孩子不想吃饭，舌苔厚口臭大便臭，情况不严重的，家长可以买些麦芽、山楂、陈皮，自己煮水喝，帮助消化一下就可以了。当然，也可以用一些助消化的药，如小儿消食颗粒、健胃消食片等。但如果食积较重，病程较长的，或伴有大便干燥、手脚心热、口唇红、烦躁的孩子，已经属于食积发热，就不宜自己在家处理了，需要到儿科就诊，让医生处理。

需要注意的是，健胃消食的药毕竟是药品，能不用就不用。最好的办法是防止孩子得食积。如果一定需要用药的，孩子症状一旦消失就没必要再吃药了，否则可能会伤身体。

鼻塞咽痛也有好药

保健专家：广东省中医医院耳鼻喉科副主任医师郭强中

推荐药：复方薄荷脑滴鼻液、喉特灵、喉可安

冬季有两大中医上说的邪气：一是风，二是寒。它们侵入人体，都容易导致鼻塞。风引起的鼻塞和寒引起的鼻塞症状表现不同，治疗方法也不同。

先说风引起的鼻塞，这种鼻塞容易伴有鼻子痒。早期治疗应该用祛风解表的药材，最常见最好用的就是生姜。熬一碗生姜红糖水，生姜别去皮，祛风又能驱寒。也可以适当的切些葱白放进去与生姜一起熬水饮。

寒引起的鼻塞，可能伴有比较明显的鼻痛。北方风大的地方，往往风寒并重，患者可能就是鼻子干痛。这时可以用一些带有滋润效果的滴鼻液。广东省中医医院有种复方薄荷脑滴鼻液，薄荷能醒鼻通窍，缓解风寒之邪引起的鼻塞、鼻干，效果不错。

嗓子干、嗓子疼，也是冬季常见问题。这也跟风和寒有关。风是阳邪，伤阴液，风入体内易造成喉咙干;寒气伤人，喉咙出现牵扯感，会痛。小孩更是可能由此引发扁桃体炎或者发烧。

不管是咽喉干还是咽喉痛，都可以通过含片、喷雾剂改善症状。比如广东省中医医院最有名的制剂喉特灵含片，以及话梅药喉可安、喷喉剂金喉雾化剂。这些中药制剂都能在一定程度上缓解咽干咽痛。但是要注意，咽喉问题，含片、喷雾都是治标不治本，要想彻底解决，还得对症治疗，找到根本原因。