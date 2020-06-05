扁桃体炎分为急性扁桃体炎、慢性扁桃体炎两种。可见症状是咽痛、发热及咽部不适感等。病源仍以病毒为主，如腺病毒、流感病毒、副流感病毒、EB病毒、肠病毒、单纯疱疹病毒。也有细菌引起的扁桃腺炎，包括链球菌、霉浆菌、白喉杆菌。扁桃腺是分布在咽部各处的较大淋巴组织，是抵御和消灭从口、鼻而入的病原微生物的重要防线。扁桃体有5种，其中体积最大、最有代表性的是位于口咽两侧的扁桃体。通常人们所说的桃体炎就是指扁桃体的非特异性炎症。

扁桃腺炎和咽炎是临床医学根据不同病理改变和解剖部位而分类的两种病，但实际上两者常同时存在，且互相影响。一般来讲，如果是以咽壁黏膜各层炎症为主，称作咽炎；如果以扁桃腺的黏膜、隐窝、实质或滤泡炎症为主，称作扁桃腺炎。在正常人的咽部及扁桃腺隐窝内存在着各种病原体，机体防御能力正常时，不致发生疾病；当某些因素使机体防御能力降低，存在于机体内的病原体大量繁殖，外界病原体又乘虚而入，因而致病。急性扁桃腺炎有传染性，传染潜伏期约2-4天，为飞沫或直接接触传染。通常呈散发性。

中医称扁桃体炎为“乳蛾”，又名喉蛾、双蛾风。是因邪客咽喉，核内血肉腐败所致，以咽痛、喉核红肿、化脓为特征的咽部疾患。以咽喉两侧喉核红肿疼痛、吞咽不利为主症，因其红肿，形状似乳头或蚕蛾，故称乳蛾。乳蛾的发生，多因风热侵袭，脾胃积热，肺肾阴亏，虚火上炎所致。风热邪毒从口鼻而入，咽喉首当其冲，风热外侵，肺气不宣，肺经风热循经上犯，结聚于咽喉而为乳蛾；或邪毒直接侵袭喉核，气血壅滞，脉络受阻，肌膜受灼，而致发病。脾胃积热，积聚胃腑，可造成胃火内炽，咽喉为肺胃所属，因而致病。还可见于肺肾阴虚，素有热病久病伤阴，或素体阴虚者，均可出现肺肾阴虚，甚则虚火上炎而发病。

中医治疗乳蛾有其独到而有效的办法。以“清、消、补”为治疗之大法。治宜疏风清热，利咽消肿。此外，还有很多外治方法也颇为有效：含漱，用金银花、甘草、桔梗适量，或荆芥、菊花适量煎水含漱，每日数次。吹药，可选用清热解毒、利咽消肿的中药粉剂吹入患处，每日数次。啄治法，用三棱针或扁桃体手术弯刀，在扁桃体上做雀啄样动作，每侧4～5下，2～3日1次，5次为1疗程，一般不超过3个疗程。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）