除了大白菜、青萝卜、土豆 天冷还可囤这些菜

（营养师 伊 美）大白菜、青萝卜、土豆、胡萝卜……如果冬天的蔬菜只有这么几样?那就太单调了，还有很多菜可以“囤”。

根茎菜：较便宜

多选择大白菜、萝卜、胡萝卜、南瓜、莲藕等，这类蔬菜价格比较便宜，营养价值也不容易丧失，可作为主要的蔬菜储备。而且这些菜的营养价值都不低，大白菜中的维生素C以及膳食纤维的含量都很高。南瓜、胡萝卜中的胡萝卜素含量很高。

还可多选一些薯类食物。像土豆、红薯、芋头等既可做蔬菜又可代替部分主食，这些食物中维生素和膳食纤维也很丰富。

干货类：易存放

冬天，家里可以多购买一些干货类备着，比如海带、黄花菜、银耳、黑木耳等，这些蔬菜中胡萝卜素、膳食纤维等营养素含量不错，也容易存放，是很好的补充。

自己做：随时吃

可以自己动手培养一些芽菜，比如豆芽、蒜苗等。

培养豆芽菜，黄豆、绿豆、黑豆都可以。把不完整的、坏的豆挑出去，用清水泡胀后，沥干水，放到合适的容器，盖一块厚厚的湿布保持水分。每天加清水泡几分钟后沥干。放到暖和的地方，等到豆芽出来之后，每天早中晚各沥一次水，以免发黏。豆芽长到合适长度即可食用。豆芽中的维生素C含量很高，正好弥补冬季维生素不足的问题。

蒜苗就更简单了，用浅浅的盘子，摆放上大蒜头，用清水养着就可以，一般一两天换一次水。

番茄酱：很方便

有时候冬季的西红柿不好吃，口感偏硬，这个时候可以用西红柿酱来代替西红柿。通常西红柿酱都是西红柿大量上市时生产的，番茄红素含量较高，完全可以冬季拿来做菜。