心梗不复发 记住“ABCDE”五部曲

临床上心梗复发病人不在少数，很多做完心脏搭桥或支架手术的病人，以为自己的血管一下子变得畅通无阻，就像进了“保险箱”，可以高枕无忧了，这样的想法是不对的。预防心梗复发，也就是冠心病二级预防，业内有一个惯用说法，那就是“ABCDE”五部曲。

“A”是指长期服用阿司匹林(Aspirin)、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素受体拮抗剂（ARB）。这几类药物对冠心病患者非常重要，如果没有严重肠道不适或药物过敏等禁忌症，原则上要终身服用。前者有抗血小板凝集作用，可减少血栓形成；后者可改善心脏功能，防止心脏重构和心衰形成，对于改善冠心病预后有良好效果。

“B”是指控制血压(BloodPressure)和服用β-受体阻滞剂。一般来讲，血压控制在130/85毫米汞柱以下，可减少冠心病的急性事件，减少中风、肾功能损害和眼底病变等高血压并发症。β-受体阻滞剂对于冠心病患者是非常重要的药物，它可以抑制交感神经过度兴奋，能明显降低心梗复发率、改善心脏功能和减少猝死。

“C”是指降低胆固醇(Cholesterol)和戒烟(Cigarettes)。胆固醇增高是引起冠心病的罪魁祸首，应通过控制饮食和服用他汀类药物降低胆固醇。后者可以稳定斑块，减少血管壁炎症，降低心梗复发几率。需要强调的是，目前临床上并没有发现服用他汀导致的肝损害，但肝功能不好的人，服药时定期查肝功能；少数人服用后会出现肌肉疼痛等肌肉受伤表现，症状轻的要及时停药或换药；如果小便出现茶色，说明病情较重，有必要住院治疗。事实证明，吸烟是冠心病心肌梗死的重要致病因素，所以必须戒烟。

“D”是指控制饮食(Diet)和治疗糖尿病(Diabetes)。心梗后的患者应当控制热量的摄入，远离肥肉、动物内脏、蛋黄等高胆固醇食物，提倡饮食清淡，多吃鱼、蔬菜和水果。另外，糖尿病患者的冠心病患病率比血糖正常者要高很多。因此，治疗糖尿病也很重要。

“E”是指体育锻炼(Exercise)和教育(Education)。冠心病患者不但要管住嘴，还要迈开腿，根据自身的情况适量运动，是预防心梗复发的重要举措。运动要循序渐进、适可而止、因人而异。另外，还要学会一些有关心绞痛、心肌梗死等急性冠脉事件的急救知识。

需要提醒的是，冬季天气寒冷，老人的血管反应能力强，易受寒冷刺激，发生痉挛。冠心病的发病高峰正是晨练的时间段。因此不建议患高血压、冠心病的老人在较冷的清晨锻炼，尤其是在气温急剧下降的最初几天。雾霾天清晨的空气较差，建议上午10~11点锻炼，此时太阳出来，地表温度上升，且一般空气较好，午后4~5点散步、慢跑、打太极拳等都是很好的锻炼方式，但要注意量力而行，一般建议以不加重心、肺、血管负荷的有氧运动为宜。

此外，还可以遵医嘱选择具有活血化瘀功效的中成药来“护心”，比如步长冠心舒通胶囊，每次3粒一日3次，饭后服用，疗程一个月。该药能够明显改善冠心病引起的胸痛、胸闷、心慌、气短，具有调整、改善心血管功能的作用。动物实验显示，步长冠心舒通胶囊能改善实验犬急性心肌缺血和心肌梗塞的作用，减轻心肌缺血程度及减小梗塞面积，并能抑制心肌缺血及心肌梗塞引起的血清肌酸磷酸激酶（CPK）活性升高；降低低切速下的血液黏度，降低血浆纤维蛋白原含量，抑制血小板粘附性和聚集性，改善血液流变性。▲

（沐白）