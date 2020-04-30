宅家贪嘴 易让冠心病复发

被冠心病困扰多年的李大叔就是喜欢大吃大喝。特别是疫情发生后，宅在家里的他更是天天研究着怎么“吃”。这天，他和家人们围坐在饭桌旁谈笑风生，一时高兴大鱼大肉吃个不停，还喝了不少酒。万万没想到的是，饭刚吃完，他就感到胸闷、气短，见情况不妙，立即送到医院抢救。经过检查，原来是暴饮暴食导致李大叔的冠心病突发，幸好抢救及时才最终转危为安。

五一假期将至，加之疫情尚未结束，可能会让更多的人选择“窝”在家中用美食犒劳自己。火箭军特色医学中心心血管内科主任医师胡桃红说，对于心血管病人来说，在任何时候、任何情况下，千万要管住自己的嘴。大吃大喝会使旧病复发，如果处置不及时后果不堪设想。

有些人错误地认为春天不冷不热，是享受美味佳肴的最佳时期。其实，越是在春天，越要控制好饮食，且饮食以清淡、均衡、科学、适度为原则。同时，适当摄取动物脂肪和蛋白质。如新鲜瘦肉、鱼类、禽、蛋类、豆类等。主食宜选择粗粮及粗纤维食物，如红薯、玉米、紫薯等，防止大便秘结对心脏产生不良影响。

胡桃红建议大家，多食豆类、豆制品，有利于胆酸排出，使胆固醇合成减少。而适当多吃鱼，能降低血液中胆固醇和血液的黏稠度，防止冠状动脉血栓形成。

最后，专家提醒：心血管病患者饮食要牢记“四忌”：不能暴饮暴食，进食过饱，造成心脏血液供应不足、大脑负荷加重，使心脏病发作的机率加大；要低油、低盐、低脂，避免摄入豆酱、咸菜、腌肉等；控制糕点、肉类等高热能食物摄入；不宜吃含糖量较高的甜食，以免增加血液粘度，容易诱发冠心病。

文/莫鹏（火箭军特色医学中心）