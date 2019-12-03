心血管专家教您如何在生活中预防急性心肌梗死

急性心肌梗死是冠状动脉急性、持续性缺血缺氧所引起的心肌坏死。临床上多有剧烈而持久的胸骨后疼痛，休息及硝酸酯类药物不能完全缓解，伴有血清心肌酶活性增高及进行性心电图变化，可并发心律失常、休克或心力衰竭，常可危及生命。

近年来，急性心肌梗死造成的猝死越来越常见。急性心梗一旦发生后，如果能在第一时间得到正确的急救，不少病人都能从死亡线上被拉回来。同时，对公众及冠心病患者应普及有关心肌梗死知识，预防心肌梗死发生。

2019年12月04日（周三）下午14：00-15：00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京同仁医院心血管疾病诊疗中心主任医师王日胜进行视频和图文直播，带您了解和识别心肌梗死的先兆症状并给予及时处理，以及教您如何在生活中预防急性心肌梗死。并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：

王日胜，男，主任医师，硕士研究生，毕业于北京大学医学部。2002年3月始任北京市公安医院心内科主任，内科主任，内科党支部书记等职务。2007年11月始至今，于首都医科大学附属北京同仁医院心脏中心工作。从事內科及心内科临床工作已26年，对心血管疾病的诊治有扎实的基本功和丰富的临床经验，已独立完成冠心病介入手术上千例，无一例不良事件发生。工作中重视对病人的管理，以病人为切入点，普及其心血管疾病相关危险因素的知识，擅长患者教育，注重对患者健康素养的提升，以此在大众人群中推行疾病防控管治一体化的健康促进临床理念。

出诊时间：星期一、二上午，星期四、五下午专家门诊。

急性心肌梗死患者多发生在冠状动脉粥样硬化狭窄基础上，由于某些诱因致使冠状动脉粥样斑块破裂，血中的血小板在破裂的斑块表面聚集，形成血块（血栓），突然阻塞冠状动脉管腔，导致心肌缺血坏死；另外，心肌耗氧量剧烈增加或冠状动脉痉挛也可诱发急性心肌梗死，常见的诱因如下：

1.过劳

过重的体力劳动，尤其是负重登楼，过度体育活动，连续紧张劳累等，都可使心脏负担加重，心肌需氧量突然增加，而冠心病患者的冠状动脉已发生硬化、狭窄，不能充分扩张而造成心肌缺血。剧烈体力负荷也可诱发斑块破裂，导致急性心肌梗死。

2.激动

由于激动、紧张、愤怒等激烈的情绪变化诱发。

3.暴饮暴食

不少心肌梗死病例发生于暴饮暴食之后。进食大量含高脂肪高热量的食物后，血脂浓度突然升高，导致血黏稠度增加，血小板聚集性增高。在冠状动脉狭窄的基础上形成血栓，引起急性心肌梗死。

4.寒冷刺激

突然的寒冷刺激可能诱发急性心肌梗死。因此，冠心病患者要十分注意防寒保暖，冬春寒冷季节是急性心肌梗死发病较高的原因之一。

5.便秘

便秘在老年人当中十分常见。临床上，因便秘时用力屏气而导致心肌梗死的老年人并不少见。必须引起老年人足够的重视，要保持大便通畅。

6.吸烟、大量饮酒

吸烟和大量饮酒可通过诱发冠状动脉痉挛及心肌耗氧量增加而诱发急性心肌梗死。

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