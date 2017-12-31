高血脂患者用餐：少吃盖浇饭 注意搭荤素

一忙起来就没时间好好吃顿饭，下馆子、点外卖的人如今越来越多，但外卖食品高油高盐的特点，对血脂高的人来说，可以是个大忌。高血脂患者要管住嘴，需注意以下几点。

少吃盖浇饭。一些人喜欢吃汤多的菜，用菜汤泡米饭感觉特别香，或直接点盖浇饭吃。殊不知，菜汤里有较多脂肪，不利于控血脂，建议吃饭时把菜吃了，少吃或不吃菜汤。

不点过油菜。血脂高的人在外就餐时，除了避开油炸食物，还应尽量少点或不点预先过油的食物，如糖醋里脊、青椒炒煎蛋、红烧带鱼、地三鲜等。这些菜虽然菜名里没有“炸”字，但其中的肉、蛋、鱼、菜等一般会先过油，常被大家忽视。

吃前先滤油。如果一盘菜端上来时油汪汪的，最好把表面多余的油脂滤去一些。大家可以用勺子滤掉油脂或者将菜用水短暂浸泡后再吃。

注意搭荤素。这点说起来容易做起来难，所以血脂高的人一定要自控。建议多点一些绿叶菜，吃肉时尽量选择精瘦肉做的菜，少点肥肉，避免饱和脂肪酸摄入过多。

最后，要提醒大家的是，合理的饮食是治疗高脂血症的基础，不光出去点餐是要注意，平时在家吃饭时，也要尽量做好食物搭配，限制油盐的摄入量，适当吃些干果。▲