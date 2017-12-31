橙子、姜汤……哪个能防感冒？中药师这样说

编者按：进入寒冬以来，温度逐天降低，人体容易受寒，加之早晚和室内外温差变化较大，一些抵抗力较差的人成感冒的“重灾”人群。应该如何预防感冒呢？小编今天就来和大家聊聊预防感冒的食疗方。

哪个能防感冒？中药师这样说

按临床证候表现，感冒可分为风寒感冒、风热感冒、暑湿感冒和体虚感冒四类，其中以风寒感冒、风热感冒最为常见。风寒感冒是指人体感受风寒外邪侵犯，表现为恶寒重，发热轻，无汗或微汗，头痛，周身肢节酸痛，鼻塞流清涕，咳嗽，吐痰多稀薄色白，舌质淡红苔薄白;风热感冒是指人体感受风热外邪侵犯,表现为发热较重，微恶风，出汗不畅，口干欲饮，鼻塞，流浓涕，咽喉肿痛，咳嗽，少痰或痰黏色黄，舌质红苔薄黄。对于风寒感冒，宜采取辛温发汗解表法，风热感冒则应采取辛凉清热解表法。杭州市第一人民医院中药临床药师徐良辉说，掌握了中医对感冒的辩证诊断与基本治疗方法，我们就可以对以下感冒小偏方、小秘方的可靠与否做以判断了。

▲板蓝根(颗粒)

板蓝根，性苦、寒，具有清热解毒、凉血、利咽的功效，临床上常用于治疗风热感冒，以及风热外邪引起的急性咽喉炎、急性扁桃体炎以及丹毒、痄腮等病症，而对于风寒感冒、体虚无实火、无热毒者是不能使用的。虽然板蓝根对普通感冒、流行性感冒中医属风热感冒有一定预防与治疗作用，但对于无病预防服用板蓝根、大青叶等苦寒药物是不提倡的，既消耗人体正气，还会因苦寒败胃，导致胃气受损，出现便溏、不思饮食、脘腹冷疼等症状，长时间服用板蓝根还可能引起造血系统不良反应，尤其对于儿童、老年患者更是不宜采取预防使用。

▲橙子

橙子，除了含有丰富的营养物质，如维生素C、B族，胡萝卜素、糖，以及钾、钙等电解质离子外，中医药理论还认为，橙子性甘、酸、凉，具有理气和中，生津止渴，化痰止咳的功效，对于风热感冒引起的口干渴、咽喉痒痛、干咳或咳痰黏色黄的症状有一定的治疗效果，对于风寒感冒、脾胃虚寒的患者忌用。

▲姜汤

生姜，性辛，温，具有解表散寒、温中止呕、温肺止咳的功效，临床上常用其他辛温解表药联用治疗风寒感冒，以及寒邪引起胃脘冷痛、呕吐等病症。日常生活中，对于恶寒，无汗，鼻塞流清涕，周身肢节酸痛属风寒感冒的患者服用姜汤、姜丝可乐，用热姜水泡脚的方式发汗是有助于治疗风寒感冒的。当应注意使用姜汤发汗时，只需微汗出就可停止，不可使大汗淋漓伤及正气。而对于风热感冒，以及热性体质，症属实热、温热的病症是不宜服用的。

▲鸡汤

鸡汤，中医认为属肥甘油腻的食物。对于外感疾病，感冒期间饮食应以清淡饮食为主。肥甘油腻的食物，不想大众想想的可以在感冒期间补充机体能力达到补虚抗邪的目的，反而因其肥甘油腻阻碍机体脾胃运化功能，妨碍人体正气与外邪的抗争。因此，感冒期间，无能是风寒感冒，还是风热感冒不宜食用鸡汤。

▲熏醋防感冒

用熏醋的方法杀灭房间的病菌，来预防感冒，是很多人熟悉的“偏方”。有人为了预防感冒，睡觉前将醋倒进加湿器，结果半夜里一家三口出现了呼吸困难、嗓子难受和恶心等情况，关了加湿器后，不适症状才渐渐缓解。用熏醋的办法预防感冒是不对的。

对于家庭而言，预防感冒以及消毒最好的办法就是通风，而熏醋如果浓度过离、时间过长，不但会引起呼吸困难和恶心等症状，还会对皮肤和呼吸道黏膜造成伤害。因为熏醋的醋酸味儿对呼吸道黏膜有刺激作用，尤其会导致气管炎、肺气肿、哮喘等病人的病情发作或病情加重。醋酸在一定浓度时确有消毒、杀菌作用，但效果并不是很好，也不推荐使用。况且，食醋所含醋酸浓度很低，远远达不到能消毒的效果。

请收好这份冬季感冒食疗方

▲第一种：感冒初起

这个食疗方适用于风寒感冒，葱白解风寒，淡豆豉解风热。

食疗方：葱白豆豉煲豆腐

功效：健脾益气，疏散外感。

材料：葱白15g，淡豆豉10g，豆腐250g。（1人量）

烹调方法：豆腐加水2小碗煮开，加入淡豆豉，煮至1碗，加入葱白滚煮片刻即可，再调味食用。

▲第二种：风寒感冒

风寒感冒的外部诱因常常是着凉，表现为发热、畏寒、头身痛、鼻塞流清涕、无汗等。

食疗方：姜糖苏叶饮

功效：发汗解表，祛寒健胃。

材料：苏叶5g，生姜3g，葱白2条，红糖10g。（1人量）

烹调方法：将生姜、苏叶、葱白洗净后放入锅中煮沸，放入红糖搅匀即可饮用。

▲第三种：风热感冒

风热感冒常出现头痛、眼结膜充血、胸胁胀闷等症状。

食疗方：薄荷鸡蛋肉丝汤

功效：疏风，清热，透疹。

材料：新鲜薄荷叶100g，鸡蛋2个，肉丝50g，食盐适量。（2人量）

烹调方法：将新鲜薄荷叶放在水中浸泡10-15分钟；锅中盛水烧开，放入肉丝先滚5—10分钟，然后放入新鲜薄荷叶，同时将调散的鸡蛋倒入锅中调味食用。

感冒怎么吃好得快

▲每天加两次餐

感冒后食欲不振，可适当减少每餐的量。除了早中晚三餐，可以在上午10点和下午两三点加一餐，尽可能保证营养供给。不过，有的人为了病好得快，强迫自己猛吃，这样反而会导致消化不良、疲倦乏力。因为，在体质差时往往脾胃功能较弱。

▲粗纤维食物要少吃

感冒期间，人的胃动力较弱，应尽量少吃会增加脾胃负担的粗纤维食物，如芹菜、韭菜、茼蒿等。饿的时候建议多吃些流食或半流食，比如热的糙米粥、蛋花汤、藕粉糊、温过的酸奶、去油的热鸡汤等。随着病情好转，消化功能恢复，可逐步过渡到正常饮食。

▲通过鸡蛋鱼肉补蛋白

人体相对虚弱时，消化液分泌较少，建议通过鸡蛋、鱼肉补充优质蛋白，它们相对好消化，而且含有人体必需的多种氨基酸，有利于增强机体对感冒病毒的抵抗力。煮鸡蛋、牛奶蒸蛋羹、醪糟荷包蛋、清蒸鱼都是不错的选择。

▲用好饮品清热去火

感冒患者多伴有发热、出汗，有的还会服用解表药物，水分消耗大。因此，一定要及时喝水，别等到口渴了才喝。饮水以大量的温白开水为主，也可以在水中加入适量蜂蜜或自制水果汁。如果嗓子红肿，可以喝点百合枸杞小米粥、百合雪梨水、冰糖炖雪梨、鲜甘蔗汁、鲜马蹄汁，有助于清热去火。

▲少甜食忌油炸

无论是芒果、葡萄、荔枝、甘蔗、菠萝等高糖水果，还是甜品、点心，大家在感冒期间都要禁食。甜食不但会增加痰的分泌量和黏度，还易导致腹胀，抑制食欲。此外，油炸食物会让脆弱的胃肠功能更加紊乱，感冒期间不要吃方便面、薯片、炸鸡等油炸食品；胡椒、咖喱等辛辣刺激食物对呼吸道黏膜很不利，也要少吃或不吃。

（人民健康网综合健康时报、南方日报、生命时报）