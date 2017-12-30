第十届健康中国论坛2017年度特别致敬人物揭晓

在医疗，在公卫，在心理，在营养，在社会……

他们，锲而不舍，久久为功；

他们，用远瞻的思考，不懈的努力，推动健康中国的理念与实践融入千家万户。

健康促进，社会责任，媒体立场，第十届健康中国，我们用最真诚的目光，向推动健康中国，引领健康风尚的群体表达掌声和敬意！

王陇德：中国工程院院士、中华预防医学会会长

推荐理由：把中国疾病预防事业带上新高度；把卒中死亡率降至历史新拐点。

王陇德，中国工程院院士、中华预防医学会会长，筑国民健康大坝，惠泽民众安康！

第十届健康中国论坛（2017年度）向您特别致敬！

詹启敏：中国工程院院士、北京大学副校长、医学部主任

推荐理由：国内分子肿瘤的领军者，精准医学的推动者;致力医学科技，实施医学人文教育，让科学和艺术在巅峰握手!

詹启敏，中国工程院院士，北京大学副校长、医学部主任,用博学与博爱守护国人健康，

第十届健康中国论坛（2017年度）向您特别致敬！

张伯礼：中国工程院院士、中国中医科学院院长、天津中医药大学校长

推荐理由：开拓中医药发展现代化，引领中药产业新发展！推动中医药法颁布实施，落实中医发展新战略！

张伯礼，中国工程院院士、中国中医科学院院长、天津中医药大学校长，让中医药发展获得新动能！

第十届健康中国论坛（2017年度）向您特别致敬！