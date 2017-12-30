每天按5分钟长寿！盘点穴位的养生保健效果

大家辛苦工作了一年，元旦三天假期终于可以短暂地放松休息一下啦，懒得去健身房？没关系，在家或者出游途中，随手多按按这些穴位，也能达到养生保健的效果哦！

足三里是人体长寿穴 每天按压5分钟

足三里是足阳明胃经的代表穴，也是最重要的长寿穴之一。身体虚弱的人，可常艾灸足三里进行养生保健。

足三里位于小腿上，当腿弯曲时，可以看到在膝关节外侧有一块高出皮肤的小骨头，这就是外膝眼，从外膝眼直下四横指处便是足三里了。足三里的保健作用主要体现在以下几方面。

老人按延缓衰老。足三里是胃经的合穴（全身经脉流注会合的穴位），全身气血不和或阳气虚衰引起的病症都可以通过敲打足三里来调整。具体方法是：用大拇指或中指做按压，每次5-10分钟，感觉该处有针刺一样的酸胀、发热感。持之以恒，可防病健身，抗衰延年。

女性按缓解痛经。按摩方法是用拇指指腹稍用力点揉足三里，以感觉酸胀为宜；宫寒痛经还可用艾条悬灸。此法有补益气血、暖宫调经、止痛的作用。

男性按缓解胃痛。工作压力大常导致胃病频发。可采取坐位，操作者站在患者左侧，先点按足三里，再将拇指尖端与穴位处皮肤成45度角向上方按摩，由轻到重，逐渐加压，持续按摩2-3分钟，多数胃痛可缓解。

孩子用可集中注意力。研究表明，一些孩子注意力不集中、脾气差，是由于体内微量元素（锌、钙等）缺乏，或铅元素过高导致的。这时可通过刺激足三里来健脾，脾胃好有助于调节微量元素水平，纠正注意力不集中、多动等现象。按摩时间3-5分钟，力度不要过大。

常按“开心穴” 年底心不烦

从小孩到老人，无论男女、年龄，毫无疑问都会存在年末的焦虑症状。人身上有几个“开心穴”，平常有空时经常揉一下，可以起到很大的缓解作用。

这几个“开心穴”主要包括人体上的心包经、膻中穴、风池以及合谷穴，只要感觉疲劳、紧张或者焦虑时都可以按揉一下，每个穴位按摩 2-3 分钟，力度以感到稍微有痛感就行。揉按心包经时如果觉得找穴位太麻烦，也可以直接沿着经络一点一点地直接拍打过去，对疏通气机非常有作用。

按摩耳朵好处多 四种方法要记住

中医认为，耳部有许多穴位都与肾脏相关，经常按摩可起到保护听力、健肾养身、延长寿命的作用，具体方法如下：

揉耳廓。将两手掌搓热，用掌心对准耳廓轻轻揉搓，先上下揉，再前后揉，直到耳部发红发热为止。

拉耳垂。用拇指和食指捏住两耳垂，轻轻牵拉，先上下牵拉50下，再前后牵拉50下。

钻耳孔。两手的小手指分别插入两外耳道，轻轻地前后旋转，像钻头钻东西一样，连续钻50下。按耳屏。两手食指按压住耳孔前面的耳屏，一按一松，利用外界气体的一进一出按摩鼓膜，连续按压50下。

推耳背。两手四指并拢，托住耳后，轻轻向前推，使耳廓盖住耳孔，然后松开，重复50下。

出游晕车怎么办？巧按这四大穴

如果你选择假期出游，不小心晕车，晕车时不妨试着按摩百会穴、合谷穴、内关穴以及耳朵上的胃反射区进行缓解。

首先，应闭目调神，身体肌肉尽可能放松，注意力集中到头顶，用食指和中指指肚按揉头顶的百会穴，力度适中，正时针与反时针各按揉30圈；其次，再用拇指指肚分别按揉手腕上的内关穴与手背上的合谷穴；最后，用两手的拇指与食指指端同时掐压耳朵上的胃反射区，力度可渐渐增大，以有疼痛感为好。

按摩这些“暖身”穴 让你冬天不怕冷

在寒冷季节可通过按摩穴位来“暖身”。

如阳池穴在人的手背手腕上，在腕背横纹中，当指伸肌腱的尺侧缘凹陷处。阳池穴是支配全身血液循环及荷尔蒙分泌的重要穴位。可主治女性手脚冰凉。

另外按揉涌泉穴、气冲穴，拍打肾俞穴都有一定的作用。涌泉穴为全身俞穴的最下部，乃是肾经的首穴。气冲穴在腹股沟稍上方，当脐中下5寸，距前正中线2寸。坚持按摩、击打、照射肾俞穴，增加肾脏的血流量，改善肾功能。

按摩这些穴位时应注意哪些方面呢？刺激阳池穴，要慢慢地进行，时间要长，力度要缓。最好是两手齐用，先以一只手的中指按压另一手的阳池穴，再换过来用另一只手的中指按压这只手上的阳池穴。这种姿势可以自然地使力量由中指传到阳池穴内，还无需他人协助；推搓涌泉穴俗称“搓脚心”，是我国流传已久的自我养生按摩法之一；每日临睡前，坐于床边垂足解衣，闭气，舌抵上腭，目视头顶，两手摩擦双肾俞穴，每次10-15分钟。每日散步时，双手握空拳，边走边击打双肾俞穴，每次击打30-50次。或双掌摩擦至热后，将掌心贴于肾俞穴，如此反复3-5分钟，或直接用手指按揉肾俞穴，至出现酸胀感，且腰部微微发热。

（人健康网综合生命时报、健康时报、新民晚报）