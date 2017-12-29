童培建：抓好慢病管理 节约骨关节炎治疗成本

人民网北京12月29日电 （记者马晓慧）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。

中国中西医结合骨伤分会副主委童培建做主题演讲

在“慢病防控：呼吁与行动”主题单元中，中国中西医结合骨伤分会副主委、浙江省中医医院骨科中心主任童培建介绍，从中国的调查来看，大概100个人当中有15个人有骨关节炎的发生，骨关节炎的发病率、发生率比较高。

童培建建议对骨关节炎进行慢病管理。他指出，从卫生经济学角度看，骨关节炎不仅给患者带来痛苦，对家庭、社会也是沉重的经济负担。比如初期骨关节炎的患者，治疗可能需要花费不到8000元，但如果是中末期的骨关节炎，每年的平均花费将达到22111元。如果把骨关节炎作为慢病管理，及时预防疾病的发生、延缓疾病的发展。通过管理，早发现、早诊断、早治疗，将减少医疗费用的支出。