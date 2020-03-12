中老年骨关节炎的阶梯治疗

随着我国人口不断老龄化，中老年骨关节炎的发病率和患病率都呈逐年递增的趋势，老年人因身体机能老化，越是高龄患病风险越高，这给患者的生活质量和身体健康造成了较大的影响。2020年3月12日（周四）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请北京医院骨科主任医师张耀南进行视频直播，以膝骨关节为例为您讲解治疗方案以及如何预防中老年骨关节损伤。

专家介绍

张耀南，北京医院骨科主任医师，北京大学副教授，北京医学会肩肘外科分会委员，北京医学会骨科分会关节镜学组专业委员会委员，北京医学会骨科分会关节学组专业委员会委员，北京医学会骨矿盐分会青年委员会委员兼秘书，中国医师协会骨质疏松与骨矿盐工作委员会委员，中国医师协会肩肘外科工作委员会委员，中华医学会运动医疗分会上肢学组委员，中国研究型医院学会骨科创新与转化分会关节外科专业委员会委员。

擅长：骨科脊柱和关节常见疾病，尤其擅长关节疾病的诊治，如肩，髋和膝关节等疾病。目前正在探索和开展微创，电子计算机辅助导航手术的方法治疗关节疾病。

中老年患者关节疼痛的主要原因——骨关节炎

骨关节炎是一种最常见的关节病变，其患病率通常随着年龄而增加，女性比男性较为多发。骨关节炎以手的远端和近端指尖关节、膝、肘和肩关节为多发，而腕、踝关节则较少发病。

骨关节炎主要病理改变为软骨退行性变性和消失，以及关节边缘韧带附着处和软骨下骨质反应性增生性格骨赘，并由此引发关节疼痛、僵直畸形和功能障碍。正常情况下，关节之间摩擦力很小不会造成磨损，除非过度使用或损伤。造成骨关节炎的最可能的原因是合成软骨成分的异常，如胶原和粘蛋白的异常。

骨关节炎在临床上可分为原发性和继发性二类，原发性骨关节炎是指用目前所有的检查方法查不出病因的骨关节炎；继发性骨关节炎是指在其他各种病因活着疾病的基础上，诱发的病变，如创伤、类风湿关节炎、神经及内分泌疾病等。

原发性骨关节炎多发于50岁之后，继发性骨关节炎发病年龄较小，30至40岁多见，常见关节为颈椎、腰椎、髋、膝、踝、肩、肘和手指等关节。

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