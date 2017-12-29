辉瑞中国副总裁谷成明：慢病管理是根 人工智能是魂

辉瑞中国副总裁谷成明

（人民健康全媒体平台、健康时报全媒体平台现场报道） 29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。

“慢病管理是根，人工智能是魂。”辉瑞中国副总裁谷成明在此次论坛上指出，将人工智能用于当下中国的慢病管理，把医疗知识和医生经验结合到一起，患者分群会更加精准，慢病管理也变得更简单。

慢病管理是人口老龄化带来的中国未来数年要面对的重要问题，但当下慢病预防缺口大、基层医生水平差异大、疾病风险管不好、评估量表收集难、疾病随访没精力，都是慢病管理要面临的层层障碍。

而人工智能恰好能通过对大数据的分析，把诊断指南、医学知识、医生经验结合起来，让慢病管控有章可依。谷成明介绍，人工智能可以通过模型对风险因素和保护因素进行大数据分析，对疾病的认识和治疗有更深层次的认识。通过考虑成百上千甚至一万个维度，做到对患者的精准分群。通过对医院数据的分析，发挥最佳能动性，找出个性化治疗路径。

目前人工智能决策在中国已经开出了四万张的处方，无论是病人的依从性，还是对于正确临床指南的依从性都大大提高。谷成明认为，随着机器人的患者教育、智能化个性化的化验单、以及智能机器随访对话系统等慢病智能强化干预的推广应用，我国慢病管理工作将会取得新的突破。