加拿大健康管理中心CWI（中国）首家概念店亮相

9月4日，国内首家依托生活方式医学理论体系，结合人工智能平台建立的加拿大健康管理中心（中国）怡生园中心正式亮相，这是加拿大健康管理中心（CWI）联合妙健康共同打造的第一家概念店。

图为活动现场

CWI的核心理念和服务宗旨与妙健康先进的物联网、大数据、人工智能的互联网能力相结合重新定义了AIOT模式的健康管理中心。通过打造“管理服务闭环”，“健康数据闭环”以及“商业模式闭环”三个维度的闭环，更好的适应当前AIOT时代用户升级的健康需求及支付环境，，为用户提供全生命周期的“精准定制健康管理”服务。

而借助物联网及智能硬件，AIOT的健康管理平台从健康行为指数和健康生理指数两个维度打造了“健康数据闭环”，对用户进行连续全场景的数据追踪和分析。在用户提供实时的健康信息反馈的同时，也使得健康管理师、营养师等能够实时监测用户健康行为并根据需要提供实时的健康指导和建议。

在“管理服务闭环”及“数据闭环”的加持下，使得商业保险付费给服务机构，加拿大健康管理中心提供健康管理服务，用户购买保险保障这一“支付端驱动，服务端控制风险及质量，用户端获取健康受益并持续形成支付行为”的“商业模式闭环”的实现形成了可能。

三大闭环的构建是AIOT时代健康管理中心必不可少的核心能力，妙健康CEO孔飞表示，只有具备了这样能力的健康管理中心才能在真正为社区居民提供高效高质量的健康管理及慢病管理服务的同时，保证用户的粘性及依从性，并带动商保驱动的健康产业的良性发展。加拿大健康管理中心力求为每一个用户提供更系统化、专业化的慢病管理服务，提供个性化、线上线下、服务用户健康管理和求医问药、保险的全方位服务。真正做到定义AIOT时代的健康管理中心。

据了解，未来几年，CWI（中国）除了加速落地AIOT健康管理中心，还将通过与医院、地产、保险机构等的通力合作，探索更多的跨界合作模式，致力打造集医学健身、慢病康复、健康管理、健康新零售等为一体的新健康服务联合体。