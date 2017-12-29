李西廷：助力健康中国建设 推进医疗器械科技发展实现新跨越

人民网北京12月29日电 （曾璇）29日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。迈瑞医疗董事长李西廷在“新业态：产业论坛”环节发表题演讲称，推进健康中国建设，在医疗器械这一关键驱动领域，必须通过科技发展实现新跨越。



迈瑞医疗董事长李西廷

在谈到当前医疗器械市场的发展形势时，李西廷表示，随着经济发展、人口增长，全球医疗市场需求持续增长，医疗消费行业是当今世界发展最快，贸易往来最活跃的行业之一。我国是人口大国，医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，发展前景广阔。伴随着经济快速发展，我国医疗器械行业增长迅速，市场销售规模由2006年的434亿元增加到2015年的3080亿元。

但同时，当前国产医疗器械行业也存在许多问题，国产医疗器械品牌在高端领域长期缺席，高端医疗设备仍然有很多需要依赖进口。要提升全国健康水平、推进健康中国建设，必须在医疗器械这一关键驱动领域的科技发展方面实现新的跨越。

李西廷称，虽然今天的迈瑞已经在全球市场上崭露头角，但是相对于国际巨头，国产医疗器械的品牌前进道路依然任重而道远，中国的医疗工业发展现状，还存在着“小、散、低”的特点。作为中国医疗工业的“排头兵”，迈瑞深知，做好医疗器械就是回归医疗的本质，让医生能更有效、更低成本地做好医疗，惠及大众。

有鉴于此，迈瑞将致力于普及高端科技，并以振兴民族医疗器械为己任，以技术创新为内核，不断推动产业战略升级，带动国内医疗器械与世界一流医疗器械企业的跨越式接轨。迈瑞还将继续紧抓技术创新和并购整合，实现国内外均衡布局，致力于成为世界级领先医疗器械企业，与健康中国一同进入新时代。

“国产医疗器械要实现‘异军突起’般的成长，就必须改变依赖进口的现状，扶持本国产业包括本国医疗战略，并推动爱国主义精神。”李西廷指出，迈瑞有义务在行业发声：第一，拥护“健康中国2030战略”，第二，在医联体建设框架中，更广泛考虑与选择国产医疗品牌。第三，优化行政空间，优先国产医疗器械的审批次序，加快审批流程。

最后，李西廷表示，迈瑞的第一个梦想是不断提升医疗机构的诊断能力，通过不断推出更智能的创新产品，比如智能监护、智能超声、智能实验室等，实现弯道超车。积极响应“医改”政策，与各层级医疗机构紧密结合，探索最优的实践方案。支持顶尖的核心科室建设，通过全面的标准化服务带来更大的品牌附加值。第二个梦想是用“迈瑞梦”托举“健康中国梦”，希望把医疗事业打造成更具影响力的产业，更好推动整体行业的发展，努力打造好政府平台、媒体平台、国际交流、协会平台，建立中国自己的技术平台。