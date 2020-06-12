李西廷个人向中国科大捐赠1.068亿元

6月12日上午，中科大校友、迈瑞医疗董事长李西廷先生以个人名义向中国科大捐赠1.068亿元人民币，并成立“李西廷基金”，重点用于物理学院建设以及引进和培养高端人才到中科大高端科技项目等。这笔捐款是中国科大创校以来获得的金额最大的个人单笔捐赠。

舒歌群（右）、包信和（左）与李西廷展示捐赠支票

当天，李西廷校友捐赠仪式在中国科大校园举行。校党委书记、教育基金会理事长舒歌群教授，校长、校友总会会长包信和院士等领导出席仪式并讲话。

在仪式开始前，舒歌群书记首先代表学校向李西廷表示热烈欢迎，并对李西廷慷慨捐赠表示衷心感谢，李西廷校友的捐赠，体现了科大校友反哺母校、支持科教事业的家国情怀。

李西廷在发言中表达了自己对母校的深切感恩之情。他说，在离开科大的45年间，我一直以母校为骄傲。“严谨治学、崇尚学识、脚踏实地”，是我所理解的科大文化与精神，这种精神在我离开科大后的45年间一直发挥着重要作用。

李西廷坦言，我一直觉得自己很幸运，赶上了一个好时代。如果不是当年有高考求学的机会，我会和我的祖祖辈辈们一样做一个皖北乡村里的农民，不会有后续的科研学习与工作经历。更重要的是，科大不仅教了我文化知识，更教我如何做人、做事。这几十年在社会打拼，我始终以科大文化为标准。中国科大是一所崇尚科学、崇尚学术的高等学府，在现今相对浮躁的社会环境下仍坚守自己的育人理念，取得了卓越的办学成就，我深深的为母校感到自豪。

谈及自己创办的企业迈瑞医疗，李西廷讲到，现在很多人都说迈瑞成功了，其实一个公司很难说成功。世界上没有成功的公司，只有时代的公司。迈瑞只是处在这个时代中、站在这个节点上，做了它应该做的事情。时代是不断进步的，很有可能过了这个节点、这个时代，迈瑞就被淘汰了。所以我每天都还是充满紧迫感，不断向年轻人学习，不断向时代学习，不断提醒自己作为一名科大人所应该具备的坚持精神。

李西廷表示，到目前为止，迈瑞为社会做出了一点贡献，社会也给予了我们充分的肯定与丰厚的回报。作为科大校友，在自己有能力的时候回馈母校，支持学校的发展，这是义不容辞、理所当然的责任。中国科大人才济济，但是科大的发展还需要更多的人才加入，希望此次捐赠可以为科大持续引进人才出一份力，希望科大越来越好。只要自己有能力，今后还将继续为母校的建设和发展做出力所能及的贡献。

随后，包信和也代表全校师生对李西廷校长的慷慨捐赠表示感谢，并对李西廷带领迈瑞医疗在抗击全球新冠疫情所做出的突出贡献表达了由衷的赞赏。他表示，多年来，李西廷校友都秉承着中科大校训，“科教报国，追求卓越”的精神，以中科大的文化和品格指导企业发展，用严谨务实的科学态度践行健康中国事业。我们中科大也会秉承着学校和校友的精神，把这笔善款真真正正用在高端科技人才的引进和培养上，潜心立德树人，执着攻关创新。

捐赠仪式现场

授牌、赠送特别纪念礼

授牌、赠送特别纪念礼

随后，舒歌群与李西廷签署捐赠协议，并向李西廷授予捐赠牌和捐赠证书。包信和代表母校向李西廷赠予了一样特别的礼物，是令中科大引以为傲的量子通信“墨子号”卫星模型。