迈瑞医疗董事长李西廷：创新不懈 “质”取未来

人民网北京5月23日电 （记者崔元苑）日前，迈瑞医疗董事长李西廷在做客人民网全国两会“健康中国人”访谈时，分享了迈瑞医疗国内国际支援战疫的故事，以及面对疫情突击大考时，迈瑞如何凭借研发创新和质量管理优势，从容应考、攻坚克难，彰显国产医疗工业的竞争力。

快速响应支援战疫一线 体现民族企业担当

“作为一个民族医疗器械的企业，应该有自己的担当。”李西廷说。

按惯例，每年第四季度，企业都要备足下一年第一季度的用料，此次新冠肺炎疫情突发时正值春节期间。李西廷回忆起当时的情况：“我们有一部分料，但是，面对突如其来的疫情，定单需求超出平常的十倍。如何承担起这样的任务？首先我们把正在休假的员工召回总部，在年初二就组织了近三百人的复工复产。”

“国家的困难就是我们的困难，人民需要就是我们必须要满足的。”员工复工的情绪都很高涨。

要实现开工生产更离不开上下游供应链的快速启动。“政府给予我们极大的支持。比如我们的上游供应商有800多家，在深圳由深圳市政府协调他们开工，在广东省的由广东省政府协调开工，在全国的由工信部协调复工，各地政府都做了非常大的努力与贡献，而且效率非常高，很快我们的上游供应商基本复工复产，从而保障了物料的供应需求，保质保量完成订单任务。”李西廷介绍说。

据介绍，为了保证生产，迈瑞新招一千名工人补充到生产线，特别是有经验的质量检验的部门，把好最后一道质检关，保证送到一线的产品是优质可靠精准的产品。为了确保生产出的医疗设备，尽快投入战疫一线使用，迈瑞在装机培训售后服务环节，在全国组织了150人的精英维修工程师到疫情第一线，等待设备一到就马上能够给医院安装使用。雷神山、火神山的主要设备也基本以迈瑞为主。

“从供应链到生产加班，到售后服务，到培训，迈瑞在最短时间内组织生产系统恢复到正常，及时保证一线急诊病房、重症病房所需要的仪器设备。”在李西廷眼中，这就是迈瑞在战疫中体现的高效、有序与有力，也是迈瑞一以贯之的风格。

“从春节到现在，我们的工作人员一直坚持每12个小时一个班。就是这样保证了一线的产品供应。”李西廷称。

履行国际义务、体现国际担当、传递中国温暖

在参与抗击国内疫情的同时，迈瑞医疗也积极响应来自国际疫情防控的需求。

“当国外需要的时候，我们也像对中国人一样。秉承人类健康共同体理念，我们对中国人负责，对外国人也一样负责，体现大国担当。”李西廷表示。

据介绍，迈瑞开拓耕耘国际市场已有20年。在国外有一个非常本土化的营销系统和售后服务系统。这次意大利首批战疫物资中，就有迈瑞的一万台设备订单。

“如果当地没有队伍，没有很好的售后服务，仪器是不能正常工作的。我们在当地都建立了本土化的队伍，这在国内医疗器械公司里面，迈瑞是比较领先的。”李西廷称，我们做的不光是产品，而且是一种服务，是对社会的担当。

李西廷介绍说，在国际疫情发展到3月份以后，国内疫情得到较好控制的情况下，在欧洲一些国家，迈瑞的呼吸机、监护仪、输液泵、移动X光机已经都在运行投入到当地的疫情救治中了。

“过硬的质量和完善的服务是产品在国际市场的通行证”，李西廷始终认为，因此，迈瑞对出口的这些设备，投入很大的量装机、培训、售后服务，做好充分的备件，一旦出了问题，及时保证机器正常运转。各行各业特别是医疗企业，关乎人民健康，一定要注重产品的质量，注重服务系统化地给社会提供价值，让用户放心使用。这是迈瑞追求的。

此外，迈瑞不但提供设备、提供服务，还搭建平台，及时邀请国内的医学专家与国外沟通，把中国防疫的经验及时地与国外的同行分享交流，包括建立方舱医院。这样国外市场等于在产品、服务、网络方面获得了另外的附加价值。

在国际疫情还没有得到彻底逆转的背景下，“下一步尽我们最大的力量，带着中国人的战疫经验，带着我们的设备，服务好各国人民，这也是迈瑞企业文化所倡导的，践行高科技医疗护佑人类健康的目标。”李西廷说。

疫情突击大考 坚持不懈研发创新才能从容应考

突发疫情，对国家、对人民、对企业来说都是一次大考。在这次大考中，医疗企业，特别是医疗设备企业，是冲在最前面的。

“短时间内调集这么多医学专家，调集这么多医疗设备运送到一线，当遇到困难的时候，各级政府都在第一时间响应，而且高效率地协调。我们的国家、我们的政府包括我们的企业都经受了这次大考。”李西廷评价说。

李西廷认为，企业一定要创新。迈瑞之所以在这次疫情中表现比较好，设备运行比较良好，得到医学家和患者的认可，就是因为仪器比较好，比如有一种呼吸机是可以用三囊的，一开始充气，第二再重一点的可以输氧，第三，可以插管，这样的设计给一线专家救治提供了很大便利。因此，要重视开发适合市场需要的产品，这是最重要的。

“作为医疗企业，我们要长期加大研发投入，掌握核心技术。”李西廷表示，如果这次疫情中，我们没有监护仪的技术，没有呼吸机的技术，没有输液泵的技术，单靠国外进口是很困难的，正因为这二三十年来，国家、政府对人民健康的关注，医疗仪器行业的高速发展，我们掌握了这些核心技术，我们才能在疫情面前从容淡定。

另外，李西廷指出，在顶尖超高端医疗仪器设备上，我们离国际市场还有差距，我们要尽快加快投入，把这个短板补起来。在供应链全方面的国产化方面还要再加强，特别是个别用量小又必须的零部件，一些企业觉得市场不太大就不去做，依赖进口，但突发事件来临时又要大量用。从供应链建设的角度，他希望国家要给予一些特殊的政策支持。

对于下一步的创新，李西廷透露说，一个是高端人才的引进，一个是要在全球各地，特别是高端的医疗设备，要在制高点设国外的研发中心，这是非常关键的。确保研发这个发动机每年都有一个很强大的动力释放出来，推动企业向前发展。

了解市场需求、服务政策导向 打造严格的质量管理体系

追求质量是企业进步的台阶，质量也是一个国家经济发展水平的综合能力的反映。

李西廷介绍说，医疗器械关乎人民的健康，关系到生命安全，对于医疗器械质量的要求，各个国家都非常重视。中国有CFDA、美国有FDA、欧洲有CE，要做全球市场，产品就要符合各个地区不同的标准和要求。

“另外，要有足够的实验室，比如医疗仪器、高危实验室，高湿实验室、高压实验室，这些实验必须做，而且要防震动。”李西廷称，比如我们的监护仪要保证特别是在自然灾害、在战地，在没有医院那么好的环境下，也要正常工作，要用这样的高标准去打造质量，各种实验手段都必须做到。

还要有足够的临床，把临床做好。医生在一线使用器械，他的理解和工人的理解是不一样的，所以我们有500人的队伍专门关注市场和医生、医学家对这个仪器的要求，这是保证产品质量的非常重要的评估标准。

还要结合人工智能、分级诊疗，医生水平差异的因素。如果三甲医院能打十分，在基层使用至少能打到七分、八分，基本的病情能看到。下一步要和人工智能结合起来，这是医疗设备非常重要的扩展领域。如果这个做好，整个网络化、智能化会节省很多人力物力。在一个观察室里面就可以观察到几百上千患者的情况。同时要保证不同水平的医生，都能够把设备用得很好，不至于造成误诊，或将风险尽量减少到最低。

“医疗仪器是一个非常大的市场，要做的文章很多，我们一定要跟随、服务好分级诊疗政策，助力分级诊疗真正做到小病不出乡镇医院，中病到县医院，疑难重症病再到大医院。这样企业才能够发展。”李西廷总结说。

最后，谈及此次战疫的经验感受，李西廷再次强调，通过这次疫情大考，我们深感到国产化的重要性，替代进口的重要性，核心技术一定要掌握。如果没有对这些医疗设备核心技术的掌握，手里没有武器，这次疫情抗击的效果就不会有这么明显。