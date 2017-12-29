冬日保健：因人而异选药膳

冬季易寒凝络脉，导致气血运行不畅。药膳养生加入活血中药材，有利于延缓中老年人动脉硬化

“三九补一冬，来年无病痛”。冬季恰当的食疗养生，能为来年蓄积一年的能量。药膳是药物与食物按一定的理论与原则有机组合，隐药于食，产生食养、食治的作用，既是餐桌上的美味佳肴，又能防病治病。中医的组方原则“君臣佐使”，亦是药膳配伍原则，不同的是，药膳须与传统食物相配伍，多数药物用量和味数较少，配伍相对简单。

“冬不藏精，春必病温”。经过前三个季节的消耗，人体元气消耗，冬季藏精，为来年的生机勃勃奠定坚实基础。冬季补肾，顺应自然界和人体阳气下降潜藏的趋势，补养的物质可以顺利地藏到肾中。根据五气养生理论，冬季应“去寒就温”，减少耗散阳气的过度运动发汗，顺应体内阳气的潜藏，以敛阳护阴。体质虚寒人群，“宜服补酒”，可加温热食物，如牛肉、羊肉、山药等。

根据五脏养生理论，冬季要滋肾养藏，宜食填精补髓类食物，包括果仁类食物如栗子、核桃、榛子仁、开心果、桃仁等，薯类、根茎类食物如红薯、马铃薯、山药等。冬季宜吃“黑”，如黑米、黑豆等。

根据五味养生理论，冬季应遵循“省咸增苦”原则，因冬季是肾主令之时，肾主咸味，可适量进咸。但是心主苦味，咸能胜苦，若咸味吃多，会使心阳的力量减弱，可适当食用苦瓜、苦菜、芹菜、芥蓝、莴笋、苦丁茶等养心食物。

冬季药膳中，可加入枸杞、桑葚等中药材。枸杞性味甘平，是平补肾精、养肝血之品，临床上治疗精血不足的视力减退、头晕目眩、腰膝酸软、遗精早泄等症状。根据现代药理研究，枸杞子可提高免疫力，提高睾酮水平，起到强壮作用。日常生活中，可以用枸杞泡酒，也可以酿枸杞酒。《本草纲目》载枸杞酒“补虚弱，益精气，去冷风，壮阳道，止目泪，健腰脚”。可煮烂捣汁，和麴米酿酒，或者与生地黄用袋子盛，浸酒煮饮。桑葚性味甘酸，滋阴补血、生津润燥。既滋补肝肾之阴，又能凉血退热，适用于头晕耳鸣、目暗昏花、关节不利、失眠、须发早白等。作用平和，宜熬膏常服，或与何首乌、熟地等同用，生津止渴，润肠通便，鲜品食用效好。现代药理研究发现桑葚可延缓衰老，调节免疫力。

冬季易寒凝络脉，导致气血运行不畅，药膳养生还可以加入活血的中药材，如黑木耳、山楂和三七。每天食用适量的黑木耳，对延缓中老年人动脉硬化的发生十分有益，对冠心病等心脑血管疾病具有较好的防治和保健作用。生山楂功效偏于活血，炒山楂可消食化滞，焦山楂功效还可以止泻，冬季常食山楂既可助消化，也可助通畅人体的血液循环。三七能养血，能活血，在药膳中补血提气，可在熬鸡汤的时候加入5—10克三七块，或直接用三七粉冲水，即可产生活血化瘀的作用。

（作者系中国中医科学院西苑医院治未病中心主任、主任医师）

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 18 版）