北京读者李先生咨询：我父亲总是觉得腰酸、口渴。医生说这是肾阴虚引起的，推荐了一个方子“左归饮”：取熟地9~30克、山药6克、枸杞6克、茯苓6克、山茱萸6克、炙甘草5克，用水煎服。请问这个方子可用吗？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：肾阴虚本质是阴液不足，症状多显虚热。患者只要表现出腰酸腿软、口燥咽干、潮热、舌红少苔的症状，一般就可判断为肾阴虚。老年冠心病、糖尿病肾病、更年期综合征、甲亢、神经衰弱及妇科疾病等有时也会出现这些症状，均可选左归饮或加减使用。

该方出自明代《景岳全书》，主治肾阴虚出现的腰酸遗泄、盗汗、口燥咽干、口渴欲饮、舌尖红、脉细数等。方中，熟地甘温质润，既能补血滋阴，又可补精益髓，为主药，用量宜稍大；山茱萸味酸涩，有补益肝肾、收敛止汗的作用，与熟地、枸杞合用，擅治肝肾阴虚之头晕、腰酸膝软等；枸杞味甘性平，可滋肾润肺、补肝明目，能增强熟地药力。脾是气血生化之源，健脾有助存阴养液。山药能补脾养胃、生津益肺、补肾涩精；茯苓渗湿健脾、宁心安神；炙甘草可益气健脾。诸味配伍，可滋肾、养肝、健脾。本方可根据病证加减，如脾胃运化力弱，可加陈皮、砂仁；盗汗甚者可加五味子；口渴甚者可加沙参、天花粉；肺热甚而心烦者，可加麦冬、玄参；血滞者可加丹皮。

服药期间应节制性生活，少吃辛辣、油炸、煎炒的食物。另外，左归饮勿与左归丸相混。二者都能滋补肾阴，但组成不同，左归丸加有龟、鹿二胶，补力强，常用于肾阴亏损较重者。（蒲昭和）