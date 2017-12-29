便秘是常见病症。中医认为，其病机主要是热结、气滞、寒凝、气血阴阳亏虚引起的肠道传导失常。长期便秘会加速肠道老化，增加直肠癌发病率，诱发心脑血管疾病，危害巨大。有了便秘，应及早调理。

在此推荐一个治疗便秘的方子“济川煎”：取当归9~15克、牛膝6克、肉苁蓉6~9克、泽泻4.5克、升麻1.5~3克、枳壳3克，作汤剂，水煎服。此方主治肾阳虚弱、精津不足引起的肠躁型便秘，常表现为大便秘结、小便清长、腰膝酸软、头晕目眩、舌淡苔白等。习惯性便秘、老年便秘、产后便秘患者皆可使用。方中肉苁蓉温肾益精、润肠通便，是为君药。当归养血和血、润肠通便，牛膝补肾强腰、性善下行，共为臣药。枳壳下气宽肠，泽泻利小便而泄肾浊，共为佐药。加升麻以升清阳，加强药力。诸药合用，可温肾益精、润肠通便。

需注意便秘的证治分类有多种，表现不同、治法不同。表现为腹部胀满、面红身热、心烦口干、口舌生疮、小便短赤等的热结型便秘者就不宜使用济川煎。另外，患者平时应多揉腹、深呼吸，吃一些含纤维多的食物，如芹菜、菜花、白菜、菠菜等。