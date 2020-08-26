清热祛湿 试试平衡火罐

天气炎热，很多人觉得口干舌燥，周身沉重，大便黏腻，如何解决这些湿热症状？专家表示，不妨试试火罐中的佼佼者—平衡火罐。

广州市第一人民医院中医科副主任医师李湘力介绍，平衡火罐起源于传统火罐疗法。传统火罐是利用火力排空罐内空气，产生空气负压，将罐子吸附在局部皮肤上的一种疗法。而平衡火罐是在原来留罐的基础上，演化了火罐在身体皮肤上移动，增加了闪罐、摇罐、抖罐、振罐、提罐、走罐等多种手法，起到气血疏通，清热除湿的作用。

哪些人适合平衡火罐呢？李湘力介绍，平时自觉口干口渴、汗多、心烦失眠、周身困倦、肌肉酸痛、脘腹胀闷、大便黏滞不爽、身心疲惫等亚健康人群，以及头痛、落枕、颈痛、腰痛等痛症患者，体质属于痰湿、湿热类的患者都可以使用。一般视个人体质一周一次，或者两周一次即可。

中医学认为，拔罐后观察皮肤的颜色可以了解身体的状况以及自身体质情况。起罐后，罐印鲜红而艳，一般表示体内有热邪。罐印紫黑而暗，一般表示寒凝血淤。罐印表面有皮纹或微痒，表示风邪或湿症。罐内壁有水气，表示湿气重。（全媒体记者张青梅 通讯员袁友芬）