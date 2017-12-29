天冷易发脑中风 预防“法宝”有哪些

脑中风是严重危害人类健康的常见疾病，病情严重者会丧失劳动力，生活不能自理。山东省济宁市中医院脑病科副主任医师张晓雪介绍，冬季是脑中风发病的高发时期，尤其在北方，昼夜及室内外温差变化大，该病的发病率明显高于其他季节。那么寒冷天气，如何预防脑中风？

控制血压

张晓雪说，高血压是导致脑中风的最重要因素，因此，控制高血压是预防中风的重点。高血压病人要遵医嘱按时、坚持服用降压药物，不可自行停药，最好每日测1次血压，特别是在调整降压药物阶段，以保持血压稳定。每日可适当服用中药代茶饮，有助于预防血管痉挛引发血压阶段性升高。日常可尝试中药代茶饮，如天麻6克，三七花3克，葛根6克，决明子6克，菊花3克，日1剂。

戒烟限酒

张晓雪说，吸烟能使血管内皮损伤，逐渐引起血脂增高，血黏度增大，脑血流减少，使动脉狭窄提前发生，硬化加快。如今，吸烟已成为引起脑梗塞的重要危险因素。少量喝酒能改善血液循环，但不可大量喝酒，每天喝酒以不超过50克为宜。有高血压、冠心病和脑动脉硬化等基础疾病的患者最好不要饮酒。因为饮酒之后，在酒精的作用下，交感神经兴奋，导致血管收缩，压力增大，容易导致血管壁破裂而引发脑出血。

合理饮食

饮食不当也是导致高血压、冠心病的重要原因之一。日常饮食应力求多样化，清淡、少盐、少脂肪，多吃应季蔬菜水果。同时也要摄入适当的蛋白质，如奶、豆制品、鱼、肉、蛋。禁止大吃大喝，暴饮暴食，尤其晚饭要限制肉蛋类及面食，控制好体重。冬季干燥，宜多喝水，以白开水与清茶为宜。

心态平和

心脑血管疾病患者应控制好情绪，避免情绪激动。减少紧张、焦虑，保持平和的心态。日常可用疏肝理气、养心安神的中药调理，如菊花、百合、荷叶、玫瑰花代茶饮。

生活规律

要养成有规律的生活习惯，注意安排好生活，定时作息，避免长期处于紧张状态。要养成每天30分钟的锻炼习惯，提高人体抗氧化能力和免疫功能，有助于预防动脉粥样硬化，促进血液循环，改善脑供血。值得注意的是，冬季上午10时~下午3时才是冬季户外锻炼的黄金时段。运动贵在坚持，但是要根据个人的情况进行适度的锻炼。

避免感冒

感冒可以诱发或者加重心脑血管疾病病情，因此冬季要特别注意防寒保暖，避免感冒。外出时要穿暖和，戴上帽子手套，避免受到寒冷的刺激。室内相对暖和，应适当减少衣服。室内外温差不宜过大，并要保持一定的湿度，定时开窗通气。受凉后若感到后背发冷，颈项疼痛，头晕目眩，可试试生姜3片，葱根2根，葱白2根，红糖10克，水煎服，微发汗为宜。

张晓雪提醒，随着年轻人社会压力越来越大，不良的生活习惯等因素，当前心脑血管疾病越来越年轻化，应该引起足够的重视。生活中若感到头痛头晕、手脚麻木无力等先兆，发现后要尽早就医。