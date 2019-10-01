唐代诗人李白的名句“举杯邀明月，对影成三人”，诠释了独饮自斟的洒脱意境，但来自日本的一项最新研究提示，比起与人同酌，独自喝酒对健康的负面影响更大，患脑中风的风险更高。

日本上班族素有下班后去喝一杯的文化。厚生劳动省的研究团队以1.9万名40~60岁、有饮酒习惯的日本男性为对象，进行了为期10年的追踪调查。参试者接受问卷调查，对社交广度/频度、密友人数、性格特质等问题进行自我描述。研究人员根据问卷评估得分，对参试者进行饮酒习惯倾向的分组。10年随访期间，有629人患上了脑中风，207人患上了缺血性心脏病，836人被诊断为循环器官疾病。对比分析结果发现，相对于滴酒不沾者，同样是每天喝两瓶以上啤酒的情况下，与人共饮者脑中风发病率为1.2倍，独自饮酒者发病率却达到了1.9倍。

研究人员提醒，饮酒有害健康，在没人陪伴一起开怀畅饮的情况下，应尽量避免一个人喝闷酒。（郭桂玲）