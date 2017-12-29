剩饭剩菜应该怎么吃？剩菜剩饭3招处理

编者按：剩饭剩菜应该怎么吃？似乎每个家庭都会面临这个问题。对许多家庭来说，不可能因为有亚硝酸盐的存在就把剩菜剩饭都倒掉不吃。所以，如何科学食用和储存食品，控制亚硝酸盐的产生和含量的变化，成为当务之急。

剩菜的危险在于两方面，一是细菌繁殖，二是亚硝酸盐。但前者可以通过加热而消除，后者则不能。

冬瓜、南瓜等瓜类蔬菜，番茄、青椒、茄子等茄果类蔬菜，以及扁豆、荷兰豆等豆角类蔬菜产生亚硝酸盐的风险不大。肉类、海鲜菜肴，以及豆制品，也不会产生大量亚硝酸盐。所以对于这些菜肴只要及时冷藏，并在再次食用时充分加热杀菌即可。

但绿叶蔬菜和根茎类蔬菜则需要小心亚硝酸盐问题。亚硝酸盐的特点是易溶于水，所以，如果把绿叶蔬菜和根茎类蔬菜在水中焯一下再烹调，就会去掉大部分亚硝酸盐。而且由于室温下放置时间越长，筷子翻动次数越多，细菌繁殖越多。因此还要在这些菜刚刚烧好晾凉，细菌数量还很低的时候将其放进冰箱。不妨在烹调之后把菜分成两份，一份在晾凉之后放进冰箱，决不翻动；另一份当餐吃掉，一点不留。下一餐拿出冷藏的那份菜，稍微热一下便可食用。

此外，最危险的是凉拌蔬菜和冷盘。它们上桌最早，室温下细菌繁殖时间长，而且下一餐还没法加热，是最危险的。因此，凉拌蔬菜吃不完要扔掉。肉类熟食下一餐要加热杀菌做成热菜再吃。

剩菜剩饭三招处理

据中国农业大学食品学院范志红教授表示，蔬菜储藏中易产生亚硝酸盐，其中的抗氧化成分和维生素C、叶酸等在储藏和反复加热后损失十分严重。反复加热后，蔬菜的颜色变暗，质地软塌，失去美食感。故而应当尽量一餐吃完。

▲剩菜：荤菜分装收纳，蔬菜当餐吃完

鱼肉蛋类荤菜宜分装成一次能吃完的小份，在冷藏室里可以保存2天左右，如果放入冷冻室，可以保存一周以上。每次取出一份，彻底加热杀菌后食用。荤菜再次加热时，虽然损失一些B族维生素，但蛋白质和矿物质可完全保留，口味上也没有明显变化。

▲主食：米饭冷藏，面食冷冻

如果剩了米饭，而且下一餐还吃不完，可把它分成两份放入冷藏室保存。第二餐先取出一份，加入黑芝麻、红枣、燕麦、莲子等配料一起煮成粥;也可加嫩豌豆、香菇丁、蔬菜碎、肉末、鸡蛋等配料一起做成炒饭。这样能充分利用剩饭，还能得到更丰富的营养。

如果剩了饼、馒头、包子、饺子等容易变干变硬的面食，也要分成一次能够吃完的量，装入保鲜袋或饭盒中。其中一份放在冷藏室中第二天食用，其他则放入冷冻室中冻藏。需要食用时从冷冻室拿出来，直接上蒸笼蒸热，口感新鲜如初。

▲剩汤：煮沸盖严，及时冷藏

剩鸡汤、肉汤之类体积很大，冰箱里往往放不下。这时最简单的方法是把锅里的汤重新煮沸杀菌，然后盖严盖子小火继续煮几分钟，关掉火。绝对不开盖子。这样就可以把汤安全放到第二天早上而不会腐败，节省冰箱的体积。如果剩汤的量比较小，就在煮沸之后及时装入盒中，松松地盖上盖子，待凉到室温时盖严，放冷藏室保存。次日再把汤煮沸一次，就能放心享用了。剩豆浆、剩米糊等液体食物，也都可以采用同样的方法来保存。

（人民网综合科技日报、健康时报）