明确禁止设置餐饮最低消费

本报天津8月30日电 （记者扎西）8月27日，记者从天津市政府新闻办召开的“厉行节约、反对浪费”新闻发布会上了解到：《天津市餐饮行业制止餐饮浪费行为规范（试行）》于近期发布，将对餐饮经营者提出执行节约用餐提醒提示制度、提供小份餐食的可选服务、主动为消费者提供剩食打包服务、明示菜品分量，主动提示适合消费者人数的用餐量，杜绝诱导超量点餐、加强员工职业道德培训，做好内控管理、禁止设置最低消费等6条具体要求。

参与制定该规范的天津市商务局负责人表示，这6项要求是以2014年商务部、国家发改委出台的《餐饮业经营管理办法（试行）》为依据，结合多年来餐饮行业普遍倡导、餐饮企业普遍自觉执行的做法作出的规范。下一步，天津还将根据餐饮企业执行情况和实际需要，对规范进行修订完善。

天津市餐饮行业协会向协会各会员单位、各餐饮企业发出倡议书，建议餐饮企业积极增添小份菜，引导消费者适量点餐。

其中，承接婚宴、寿宴的企业，要对提供给顾客的宴会菜单重新进行审核，调整超量菜品；承担自助餐服务的企业，要大力倡导消费者适量取餐，对超量剩菜、剩饭的个人给予有效提醒。

此外，天津市餐饮行业协会还倡议有条件的企业，对顾客“光盘”就餐可适当给予奖励，鼓励顾客把剩菜剩饭打包带回家，并提供免费打包盒。

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 04 版）