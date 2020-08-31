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水利部

组建志愿者队伍提醒按需取餐

2020年08月31日08:31 来源：人民网－人民日报

本报北京8月30日电  （记者王浩）组建节约粮食志愿者队伍、视频监控浪费行为……连日来，水利部坚决杜绝“舌尖上的浪费”，引导部机关干部职工制止餐饮浪费，有效推动节约型机关建设。

水利部高度重视餐饮浪费问题，在部机关推广简约适度、文明绿色的餐饮理念，充分发挥党员先锋模范带头作用，在食堂入口、取餐台等醒目位置摆放“光盘行动，从我做起，按需取量，杜绝浪费”宣传标语，号召部机关广大干部职工积极参与“光盘行动”。

坚持现场提醒与实时监控双管齐下。组建节约粮食志愿者队伍，按照“少量多次、按需取餐”原则进行提醒，同时在餐盘回收处，张贴“您已进入监控区域，浪费粮食会曝光”等提示语，对就餐人员的“光盘”落实情况进行监督，杜绝“舌尖上的浪费”。

精细管理食堂，下“绣花”功夫——

安排专人精准统计每日用餐人数，按需进行食材采购配备，严格把控成本核算，最大限度减少原材料储存浪费。

提升各流程各环节工作效率，优化菜品搭配，减少食材粗加工过程中边角料浪费，最大限度减少食材损耗。

坚持在调整餐品分量上下功夫，通过制作半份菜品及“小号”馒头、花卷等，满足职工不同就餐需求。

加强剩饭剩菜量化管理，每天餐后对剩饭剩菜进行称重，职工可看到相应数据，据统计，餐后厨余垃圾量较以往下降1/3左右。

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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