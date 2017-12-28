与国家同步改革创新 扬子江迈入千亿新时代

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。党的十九大报告提出“实施健康中国战略，要坚持中西医并重，传承发展中医药产业”。46年来，扬子江药业“跟党走、不掉队”，坚持做良心药、质量至上、创新发展，成为响应党的号召的积极践行者。

据国家工信部发布的行业排名显示，2014—2016年，扬子江药业集团连续3年名列中国医药工业企业百强榜第1名。2017年，该集团上榜中国民营企业500强第67位，江苏百强民营企业第11位。

11月14日，2017中国化学制药行业工业企业综合实力百强榜揭晓，扬子江药业集团又一次位列百强榜单第1名，并被授予“两化融合推进优秀企业品牌”；集团子公司南京海陵药业位列百强榜第79名、“成长型优秀企业品牌”第7名。

荣誉从来都不是白来的。从计划经济时代步履蹒跚，到市场经济大潮中历炼成长，扬子江药业执着坚守制药主业，相继落子上海、南京、北京、成都、广州等地，旗下现有14家生产型子公司、14400多名员工，企业规模和核心竞争力空前增强。集团董事长、总经理徐镜人表示，“在党的十九大精神指引下，扬子江药业坚持依法经营，守法经营，今年销售收入直逼700亿，到2020年将突破1000亿，为实现健康中国梦书写企业发展新篇章！”

秉持工匠精神 ，把“高质”作为首要追求

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。党的十九大报告提出，建设现代化经济体系，必须坚持质量第一、效益优先；深化供给侧结构性改革，要把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。《“健康中国2030”规划纲要》也强调全面加强药品监管。

对于扬子江而言，“质量第一”已经是根植于骨髓的理念。也正是这样的理念，让扬子江人拿下了一个又一个质量桂冠。

10月26日，在菲律宾举行的第42届国际质量管理小组大会（ICQCC）传出喜讯，扬子江药业集团共有6个课题参加发表，全部获得金奖。至此，扬子江人连续3年参加国际QC发表大赛，共获13项国际QC金奖，在国际舞台上展现了 “中国质量”的魅力风采。

此前，扬子江已蝉联全国医药行业质量管理QC成果发表一等奖“十三连冠”。企业2016年度获得中国品牌价值榜生物医药板块品牌价值、品牌强度“双科冠军”。经600万大众投票，扬子江还在全国医药行业唯一赢得“质量之光—质量标杆企业”称号。

“一年一度的国内国际QC成果评比,成为中外知名企业质量管理水平的晴雨表。”徐镜人说，扬子江人一直视质量为生命，坚持质量至上理念,秉承工匠精神，奉行“为父母制药，为亲人制药”的质量文化，构建“大质量”管理体系。

在扬子江药业集团的显著位置,悬挂着“任何困难都不能把我们打倒,唯有质量”的醒目标语。集团总经理助理梁元太告诉记者，建厂46年来，扬子江药业一直把秉承工匠精神、质量精神作为推动企业发展的重要抓手，践行“高质、惠民、创新、至善”的核心价值观，把“高质”作为首要追求。为引导员工培养工匠精神，企业每年深入开展两次全员质量月活动，至今已开展了38次；成立了120多个群众性QC小组，累计开展1000多个课题攻关,有10多项QC成果填补中外技术空白,累计为企业创造经济效益达5亿多元。

“不让患者承担风险，不让风险升级，不把风险转移给他方。”这是扬子江药业质量风险管控模式中的“三不”原则。集团质管部负责人徐开祥举了这样一个例子：有一次生产员工在某产品的配料过程中，发现气味有轻微异常，立即按程序上报。经集团组织调查，发现有一种辅料中某个微量杂质含量偏高。可这个杂质不是该辅料在《中国药典》中规定的检验项目，所产产品按标准检验全部合格，市值2000多万元。这些产品能放行吗？公司管理层毅然决定：不放行，全部销毁。尽管一些员工感到很心疼，可集团领导觉得这样做“很值”。

深化改革转型，探索民族品牌发展新路径

党的十九大报告强调，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平。

“改革、升级、转型”早就写在了扬子江药业的历史中。从产品到市场，从研发到销售，扬子江步履不停，寻找更符合政策引导、又符合市场规律的发展路径。

连续16年独家资助中华医学科技奖，连办五届健康中国医药连锁高峰论坛，多次协办江苏省药师年会、医院管理年会等，注重与医学会、医院管理协会、医师协会加强合作，大力支持医学科技进步与医疗卫生事业发展，扬子江人矢志不渝，加快向学术营销转型。

“在国家实施创新驱动发展战略引领下，产业界与学术界强强联合、优势互补、协同创新是必然趋势。”徐镜人认为，扬子江多个产品开发的成功，得益于企业与学术界的紧密联合。扬子江药业连续三年蝉联中国医药工业百强榜首，也显示出企业在产品线布局、新药开发、市场营销等方面经营策略的成功。

同时，扬子江药业还提出：“不忘党的政策、不忘国家利益、不忘群众福祉。”近两年紧跟国家“医疗、医保、医药”三医联动改革要求，强化基层医疗改革，不断提高药品“可及性”，让农村和社区患者买得起、买得到疗效确切的优质药品。

“健康中国医药连锁高峰论坛”是扬子江药业近年打造的医药零售领域品牌盛会，成功构建了药企与连锁药店间的战略合作，也在零售和终端消费者中叫响扬子江品牌。企业2013年以来通过举办健康中国医药连锁高峰论坛，积极构筑处方药、非处方药和大健康产品新优势，在药品零售领域持续发力。进入“十三五”，扬子江依托丰富的产品线、庞大客户群、极高的客户满意度等优势，持续实施零售推广战略，与各大连锁药店深化战略合作，更好地为人民健康造福。

“中国产品质量用户满意第一品牌”“全国医生推荐用药”“国家中药保护品种”“中国中药名牌产品”…… 这一系列品牌正把扬子江产品优势推向海内外。如今，在全国1.7万家县级以上医院中，80%以上医院及药店都在使用扬子江药品。扬子江药业还率先推动仿制药一致性评价工作，实施美国FDA及欧盟GMP认证，建立国际先进的生产质量管理体系和标准。集团积极开拓国际业务，银杏叶片等7个品种获得欧盟GMP证书，有82个品种在22个国家或地区注册成功，45个产品销往18个国家和地区。

聚力“三药”创新，做健康中国的筑梦者

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。党的十九大报告要求，要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。

在创新方面，做中医药起家的扬子江也进行了很多探索。

在泰州高港长江之畔，总投资50亿元的“龙凤堂”中药大健康产业园一期迅速建成，这里有全国第一条中药前处理全自动化生产联动线。

“所谓前处理，就是对原药材进行洗、切、润、烘干等处理，处理的药材以黄芪、板蓝根、丹参等多根茎类药材为主。”龙凤堂项目负责人宋敏介绍，这条生产线上只需要七个人完成解包、挑选和巡视工作，既节省时间、提高效率，又能保证产品质量稳定可控。

近年来，扬子江药业力推中医药振兴，实施中成药、化学药和生物药“三药并举”研发战略。龙凤堂项目正是对中医药的传承和创新，集中药现代化技术研究中心、新药研发中心以及药材自动化前处理、智能投料、机器人码垛、自动控温立体高架库储存等技术，创下现代化中药智能工厂建设的一大奇迹。龙凤堂建成后年销售可达150亿元，成为国际知名的“中药王国”。

为推动大健康产业迈向高端，扬子江药业先后投入数十亿元,从德、美、意等国引进全自动生产设备,建起现代化生产线。集团近年来研发创新投入年增幅达20%,每年技术创新投入占销售收入比例超过5%。集团建成了一批国家级研发平台，形成了由资深科学家、领衔的千余人研发创新团队，目前在研化学创新药、高端仿制药、中药和生物药达100多个。仅省级新药研究院汇集了100多名博士、300余名硕士。戴海潮2016年加入扬子江药业，是分析化学专业的博士,入职后承担“百乐眠胶囊中微量重金属检测的新方法”，这一课题成果去年在泰国举行的国际质量管理小组大会上荣获金奖。

通过自主研发与产品创新,扬子江人相继开发出胃苏颗粒、蓝芩口服液、柴芩清宁胶囊、香芍颗粒、黄芪精口服液、神曲消食口服液等优质中药品种,覆盖13个治疗领域，有18种制剂剂型、300多个品规，为扬子江药品叩开了广阔市场。

“作为一家民族医药企业,扬子江药业的发展跃升，始终努力保持与国家战略同频共振。”徐镜人表示，党的十九大报告明确指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。扬子江要把人民对美好生活的向往作为企业奋斗目标，坚守护佑众生的不变信念，展现更大的责任担当，努力提供更多优质高效的药品，满足人民健康与小康生活需要，当好健康中国的筑梦者。

除了做好医药、干好本行，扬子江人不忘反哺社会，积极响应中央扶贫号召，积极实施精准扶贫项目。目前已在陕、甘、川、渝、豫、湘等省建立道地中药材种植5万余亩，带动农民致富。扬子江人还热心教育扶贫，在西部地区建立23所希望小学。2017年，扬子江药业捐资2000万在陕西省支持莲湖希望小学工程。仅最近四年，扬子江已累计向社会捐赠9500余万元。