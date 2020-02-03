持续捐赠2000余万元物资 扬子江药业众志成城战疫情

连日来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情肆虐。一群又一群最美逆行者用自己的平凡之躯，为身后的亿万中国人民筑起防护的壁垒。疫情当前，扬子江药业集团广大员工再次扛起护佑众生“大旗”，向部分急需物资的医疗机构捐赠价值2000余万元的医疗防护用品和抗病毒药品，支援全国各地抗击疫情。

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，扬子江药业集团高层时刻关注疫情发展。在得知武汉等地医疗机构急需医疗物资时，他们积极响应号召，快速反应，主动作为。为全力保障急需药品供应，集团一方面派出车队连夜向包括湖北在内的各地紧急输送蓝芩口服液等抗病毒药品；一方面紧急动员，车间员工主动请缨，放弃春节休假，大年初一坚守操作岗位，多条生产线全速联动，开足马力生产抗病毒药品和国家集采药品，全力以赴做好战“疫”支持。

急疫情防控之所急，在集团党委的号召下，下属各单位和广大员工纷纷加入抗击疫情的战斗，他们慷慨解囊，奉献爱心，购买医院急需的口罩、防护服、护目镜、消毒液等防护用品，短短几天时间，将价值2000余万元的急需物资、药品和爱心款送到抗疫最前线，与广大医护人员同心协力，并肩作战。目前，各项捐赠活动仍在持续中。

病毒无情，人间有爱。扬子江人正不断以强烈的责任感，回报社会，彰显大爱。董事长徐镜人表示，扬子江药业将始终与亿万中国人民心连心，用责任和担当，誓与全国人民一起打赢这场“疫情”阻击战。扬子江人坚信，没有一个冬天不可逾越，只要大家齐心协力，众志成城，就一定能打赢这场战“疫”，迎来明媚的春天。