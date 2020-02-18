抗“疫”一线，每一支药都要确保质量

与时间赛跑，与病毒较量。

在扬子江药业集团，有这样一群人，他们放弃假期，在“封闭式”的管理模式下，投身药品生产一线，全力支援疫情防控，用实际行动书写着扬子江人“护佑众生”的大爱情怀。

仅一天，145名员工到岗

蓝芩口服液，是治疗普通感冒和病毒性感冒的常用药，可作为疫情下的辅助用药，市场一直供不应求。

疫情爆发，蓝芩口服液供货需求增长70%以上。大年初二，扬子江药业集团生产蓝芩的口服液2号车间，“火力”全开。

虽然还在春节长假中，但一天时间，145名符合疫情防控和生产操作条件的员工“集结”上岗。蒋余鑫，是非无菌制造部副部长，他没有坐在办公室，而是直接到车间一线指挥工作，紧急联系后勤保障部，协调职工宿舍，仅用一天时间，完成这些员工的入住手续办理。随后又将145名员工逐一分配，组建4个生产班组，迅速高效完成岗前培训并投入生产。

另外，面对蓝芩口服液市场需求量急剧上涨，为了保证市场供货需求，扬子江药业统一部署，多方协调，从物料采购、产品生产、检验和放行等多个环节，紧锣密鼓，环环相扣。来自生产、质量、仓储等不同的部门、不同的岗位、不同的人员，每天都时刻待命，为蓝芩口服液的生产、放行、供货打开“绿色通道”。

每支药，都要确保质量

急疫情防控之所急，疫情第一时间，扬子江药业派出车队连夜向包括湖北在内的各地紧急输送蓝芩口服液等抗病毒药品，同时，多条生产线全速联动，全力以赴做好战“疫”支持。

在紧张的生产供货压力下，车间生产班长、设备工程师全程扎根生产一线，从人员、设备、物料、文件、环境等方面，对生产过程进行严格管控。

据介绍，在生产过程质量把控方面，车间管理人员临时组建了GMP动态检查小组，形成全面的自检方案，定时、定点开展自检，同时每周一、周四以短信等形式，不断给员工宣贯质量意识、安全意识以及职业素养，不断总结不足、持续改进、持续提升，确保生产的每一支药都能够满足质量标准要求。

“为父母制药，为亲人制药”，高质、高效，扬子江人用责任和担当，抗“疫”在一线，他们坚信，没有一个冬天不可逾越。

保安全，封闭式管理

车间、宿舍，食堂，三点一线。

为保安全，所有参与生产的人员采用封闭式管理，只能在允许的区域内生活和工作，不允许与外界进行接触。佩戴口罩，车间每天开展入岗前、离岗后2次体温检测工作，为生产一线的员工建立体温检测记录档案，透明化公示管理；进入食堂先洗手消毒，吃饭采用并排、间隔就坐方式，避免扎堆；宿舍区域设立消毒站，每天开展宿舍自主消毒项目，保障宿舍环境卫生，确保员工个人健康。

每天，党员干部都会到宿舍进行检查，查看宿舍清洁消毒情况、对员工进行体温监测并登记、了解员工生活工作上的需求，做到异常情况立即上报，员工需求及时解决。为保障员工的安全，集团子公司江苏龙凤堂中药有限公司还设立隔离点，对未接触重大疫区且身体无异常的返厂人员先进行隔离观察。

另外，为进一步保障个人及全体员工的住宿安全，各生产车间还开展每周“标兵宿舍”评比活动，营造良好的住宿氛围；同时，每个宿舍指定一名“安全工程师”，负责整个宿舍的安全通用知识宣贯以及安全用电的巡查，确保住宿安全。 （欣 华）