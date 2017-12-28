喝凉水真会导致“宫寒”?

“我这个人特别贪凉,但最近总是被妈妈说‘天冷,别喝凉水,小心宫寒’。”近日,网友“莫名的小涵”向记者咨询,“喝凉水真和宫寒有关联?”

“宫寒”多现痛经、月经不调等症状

近几年,“宫寒”一词越来越频繁地出现在我们视线中。“但在中医学的文献记载、正式的教材及中医的妇科专著中并未出现过此概念。”济南市中医医院妇科主治医师崔萌表示,“宫寒”从字面意义可以理解为“子宫寒冷”。但是与现代医学所说的“子宫”不同,这里的“宫”,我们认为应当指的是“胞宫”,也就是女性内生殖系统所附属的组织器官及其生理功能。

一般来说,“寒”的致病因素分为外寒和内寒。外寒指,人在过食生冷、夏天长期吹空调、冒雨涉水等情况下,体内血液被寒邪凝固,导致血行不畅、胞脉阻滞,从而产生月经错后、痛经等症状,严重则导致闭经、不孕等；内寒指机体阳气不足,寒由内生,导致脏腑的功能失常,影响冲任、胞宫的功能,从而产生痛经、盆腔炎症、月经不调、闭经等症状。

“经常有女性来到我这儿,称自己是‘宫寒’。问其原因,原来是有‘老中医’给摸了脉得出的结论。”崔萌讲道,不少人身体一有不适,就随便到所谓“老中医”或“江湖郎中”那里,听信他们简单号个脉就得出的结论。“但是真正的中医医生会通过‘望、闻、问、切’四诊合参来辨证确定你身体的寒热虚实。”

崔萌讲,“望”,指观看人的面色、形体、分泌物等；“闻”,可以指闻人的气味,也指“听”人说话的气力；“问”,这一步至关重要,指询问病人的症状、病史以及诱发因素；“切”,既包含了对脉象的把握,还包括对患者体温、皮肤、身体局部的触摸和探查。“而患有‘宫寒’的人一般会有面色暗白、形体略胖、白带量多、月经量少且颜色暗淡、小腹冷痛、腰疼腰凉、舌苔暗淡等症状。脉象表现为沉、濡、细、迟、紧。”

虚寒之人少吃苦瓜等凉性食物

“曾有位妈妈说自己20多岁的姑娘得了‘宫寒’,表现出月经量少且不规律等症状。但我看这姑娘,体形较胖,长了一脸痘,就知道她可能是内分泌出了问题,检查结果出来是多囊卵巢综合征。”崔萌说,有相应症状不一定就是得了“宫寒”,如果身体出现相应症状,可先做西医方面的检查,如彩超、内分泌检查、甲状腺功能筛查等,往往很多人就是在这些方面出现了问题。

从小到大,身边许多女性都被老人提醒过不要喝凉水、吃冷饮,以为这样就不会得“宫寒”。“其实,因吃生冷东西而导致‘宫寒’的不多,‘宫寒’多是因为没做好生活调护、不注意保暖、饮食不节等导致。”崔萌表示,比如就有位35岁的女士,年轻时多次流产,之后也没有好好调护自己,再加上后来生活、饮食不注意,导致慢性盆腔炎反复发作,虚寒症状明显。

另一方面,人体只有在与生冷之物接触时间够长、量够大、时机选在如经期前后、阳气相对较弱等时候,才容易被寒邪侵入。“喝凉水、吃生冷的食物首先损伤脾胃,只有长时间过食生冷,不注意调理,才会由脾及肾,直到损伤胞宫。”崔萌说。

崔萌建议,对于“宫寒”的预防很重要。首先注意饮食调理,经期、产后注意不要吃生冷、有刺激性的食物。虚寒之人应少吃苦瓜、凉瓜等偏凉的食物,可多吃桂圆、红枣、枸杞等。平时应注意腰、腹、脚部的保暖,养成常泡脚的习惯；处于经期、产期、褥期的人应注意生理卫生,为避免感染,可用流动的清水清洗外阴；适当运动,女性应选择相对温和的运动如瑜伽、慢跑等增强体质。（记者 张如意）