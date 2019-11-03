晨起喝凉水伤阳气 温水为宜、慢慢含咽
甘肃中医药大学药学院副教授 宁艳梅
“药补不如食补，食补不如水补”。中医认为，水是百药之王，健康养生应从正确喝水开始。但生活中，很多人却喝错了水，比较典型的是，不少人早晨起床后有喝杯凉白开的习惯，这样做对身体非常不好。
水是机体构成不可缺少的成分，可促进营养消化、吸收与代谢，并维持体温恒定，保持肢体关节和五脏六腑的湿润，使机体有效运转。现代医学也认为，晨起饮水既可补充夜间睡眠消耗的水分，又可稀释血液、清理肠胃，对高血压、脑溢血、脑血栓的形成有一定的预防作用。但重要的是，这杯水要怎么喝？
中医提倡“天人相应”，在十二时辰之中，卯时（早上5点~7点）为大肠经当令，是人体吸收水分及营养、排出废物比较集中的时段，要养成在此时段饮水、排便的习惯。但早上起床喝水，宜温不宜凉，否则寒凉会伤及阳气，使其失去温煦之功。这是因为，人体阳气在晨起时开始渐渐萌发，中午最盛，午后转弱，半夜最衰。如果晨起后饮凉水，就会抑制刚要萌发的阳气，使其难以生发。时间久了，阳气不足或亏虚，人的身体或局部脏腑、经络、气血机能就会受到影响，出现精神疲惫、脘腹疼痛、腰膝酸冷及女性痛经、男性性功能减退等问题。
因此，每天晨起唤醒身体的那杯水，切忌不能凉，以温水为宜。喝水时要慢慢含咽，使其充分滋润口腔和喉咙，进而滋润机体，促进正常的生理功能及新陈代谢。另外，最好喝够300毫升，以促进排便。
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