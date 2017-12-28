英国帝国理工学院医学系的研究者近日发现，全球近6%的癌症病例（合计80万人）是由2型糖尿病和超重/肥胖导致的。

这一发现强调了糖尿病在癌症发病中的重要作用，特别是低收入国家。这一势头若得不到遏制，到2035年，糖尿病和超重在男性及女性癌症病因中将分别占30%和20%。

最近，研究人员对2012年175个国家12种癌症的发病率进行了分析。纳入研究的癌症为世界癌症研究基金会和国际癌症研究机构认为与高体质指数（BMI大于25）存在相关性的类型，包括结直肠癌、胆囊癌、胰腺癌、肝癌、绝经后乳腺癌、子宫内膜癌和食管癌等。分析结果显示，近6%的癌症病例是糖尿病和高BMI的综合作用所导致，其中高BMI原因占到3.9%，糖尿病原因占到2%。据估计，2012年全球约25%的肝癌和食管癌及38%的子宫内膜癌是由糖尿病和高BMI导致。

这项发表在英国《柳叶刀-糖尿病与内分泌学》杂志上的研究成果提示，除了吸烟这一传统致癌因素，糖尿病或肥胖也是潜在的致癌因素，必须引起警惕并加以防范。（蔡利超）