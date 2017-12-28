化妆品过期伤脸又伤心 教你如何甄别是否过期

年底又迎商家的销售高峰，各类化妆品的促销力度越来越大，爱美的人买买买不停，不知不觉就囤了一大批化妆品。一些市民发现，手头的化妆品越囤越多，甚至还有买回几年都没开封的。昨天，武汉市食品药品监督管理局专家康康姐提醒，当心用到过期化妆品，伤脸又伤心；学会甄别化妆品是否过期，是合格护肤的第一步。

初级：闻气味

化妆品常有独特的香味，闻来让人愉悦。市民购买时，也会根据自己的喜好来选择化妆品的香味。如果囤积过久，打开盖子后，发现化妆品的香味变得跟原来不一样，甚至发出了刺鼻的怪味。比如酸馊的味道，或者臭味，请赶紧扔掉。

一般来说，越是营养成分丰富的化妆品，越容易变质。比如人参霜、珍珠霜，买来一定要尽快用完。

中级：看颜色

合格的化妆品，色泽很自然、膏体纯净；彩妆化妆品则会色泽艳丽悦目。

如果发现化妆品的颜色变得暗暗的，或者色彩不均匀，有些奇怪的斑点；再或者有时化妆品还会长出蜘蛛网一样的小细丝，请赶紧扔掉吧。

高级：看质地

化妆品本身的质地，购买时就能直观看出来。如果囤积过久后变质了，化妆品的质地就会变得很稀，出水，甚至出现水油分离的现象。

康康姐解释，大多数化妆品含有淀粉、蛋白质及脂肪类物质，如果放的时间太长了，微生物就会噌噌噌地繁殖，分解这些蛋白质及脂肪，破坏化妆品原有的乳化状态，导致化妆品“出水”。

还有一种情况，更容易看出化妆品变质。微生物分解蛋白质和脂肪时，会产生一些气体，让化妆品膨胀，有些膏状的化妆品还会溢出盖子。

这种情况你还敢往脸上抹？康康姐敬你是条汉子！

特级：感受触感

如果前面几关都过了，那么就要试试它的触感了。如果你发现涂抹的化妆品，跟它当初的感觉不一样，有点发粘，或者有搓泥的感觉，抹在手背上，感觉皮肤发痒或者刺痛。扔掉吧，它变质了。

康康姐最后一招，学会管住手，尽可能将家中化妆品用完再购买，过期了的千万别心疼，赶紧扔掉。（邹婵娟）