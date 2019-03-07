分类回收家庭过期药品

“据一项有关社区的调查显示，83.4%的家庭将过期药品直接扔掉，7.1%的家庭将过期药品卖给二手药贩。很多人将过期药品当作普通垃圾来处理，一些危害性较大的过期药品没有得到特殊处理而危害环境。但如果把过期药品都当作危险废物来处理，成本将很高。”在全国政协委员、河南省肿瘤医院副院长花亚伟看来，科学地分类回收家庭过期药品势在必行，回收机制亟待建立。

花亚伟说，我国现有法律法规中并未对家庭过期药品回收事宜进行明确规定，也未规定对过期药品回收管理的主体部门。建议完善法律法规，明确相关部门职责，建立过期药品分类回收制度机制，建立健全过期药品回收、分类、运输、储存、销毁等系列标准和流程。同时，多措并举减少家庭药品的储备和浪费。如医药生产企业应对药品包装进行瘦身，实行小包装；医疗卫生机构应依照处方对大包装、大剂量药品实行分拆零售；科学合理布局24小时药店，方便居民及时购买；引导居民不备、少备药品等。（记者甘贝贝 王潇雨）