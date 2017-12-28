受访专家： 河南省人民医院心内科

副主任医师 刘洪智

58岁的老陈是一名修理工，最近他总时不时觉得牙根生疼，干活后还会加重，于是去医院看了口腔科。检查发现，他的牙没啥大问题。一位有经验的大夫跟他聊了聊，建议他去心内科看看。最后，老陈被确诊冠心病，他的牙疼可能是心绞痛的一种特殊表现。

河南省人民医院心内科副主任医师刘洪智表示，牙疼有时并不是牙齿的问题，而是身体其他器官“生病”发出的警报，例如冠心病引发的心绞痛。通常，牙疼不是冠心病的主要症状，疼痛也不算剧烈。与一般的牙痛相比，冠心病的牙痛往往是牙床一侧或两侧疼痛，以左侧居多，常难以确定具体疼痛位置。疼痛有时可累及面颊，但牙龈、脸颊均不红肿。牙疼如果和运动及情绪有关，更提示与冠心病有关，经休息、含服速效救心丸或者硝酸甘油数分钟后，症状便可缓解。

冠心病心绞痛的非典型临床表现还有上腹痛、左肩痛、头痛，甚至咽喉痛、耳痛等，因而容易误诊。刘洪智说，心脏病引起的牙痛是一种“内脏神经牵涉痛”。心脏本身是不会感到疼痛的，但是心脏上分布着丰富的植物神经，当冠心病心肌缺血或损伤，引起心绞痛或心梗时，植物神经可以将心脏的异常信号传递到脊髓中枢，脊髓中枢再将信号传送出去，接收到信号的身体部位有可能是牙齿、腹部、背部等，进而表现出这些部位的疼痛，这就是心绞痛引起牙疼的原因。

患有冠心病、动脉硬化、高血压、糖尿病的患者，更容易有心绞痛发作的非典型表现。这类人群突发急性牙痛时，如果牙齿并无大碍，应首先考虑冠心病的可能。（崔冰心）