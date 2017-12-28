不少年轻的乳腺癌患者失去了做母亲的机会，能够怀孕的不到10%，主要原因包括患者因素和医生因素。

很多患者和家属有这样的想法和疑惑：孕期和哺乳期激素水平剧烈波动，会不会增加复发风险？化疗和内分泌治疗会对宝宝的健康有影响吗？很多患者在纠结中失去了怀孕机会。两三年的治疗让卵巢功能无法恢复，治疗后很多患者月经稀发，甚至停经(40岁以下约26%，40岁以上高达77%) ，使生育愿望化为泡影。医生也应反省自己的一些做法。比如，医生会对预后差的患者说，你的身体状况不太好，先别考虑要宝宝；甚至会提醒患者，如果将来孩子过早地失去母亲，对其成长有负面影响。医生要改变自己的观念，帮助患者做“正确的选择”。

保留生育力通常有两种选择：一是冻卵或冻胚胎，之前需采取一些可控的卵巢刺激方法促进排卵；二是卵巢组织的冷冻保存和再移植。目前，冻卵仍是患者的最优选择。后者的优点是不需要卵巢预刺激，缺点是需要手术取出卵巢组织和再移植，适用于辅助治疗高危停经、年轻、不能接受卵巢刺激者和不愿反复阴道检查者。多项研究显示：乳腺癌患者妊娠后复发风险并无显著增加，术后10个月妊娠患者预后与未生育者类似，术后2年以上妊娠者死亡风险逐年下降。妊娠可能有利于乳腺癌患者的康复，带来长期的保护作用。另外，其胎儿发生死产、早产、流产及低体重儿的概率相比普通人也无明显升高。

保留生育力的治疗是否安全，是首要考虑的问题。新发患者开始化疗等辅助治疗前，应进行控制性卵巢刺激，并建议同步使用一些药物，如他莫昔芬或来曲唑。患者一定要遵从医生的建议。对既往有乳腺癌史的年轻患者而言，一项大型随机对照研究认为，卵巢刺激同样是安全的，但数据尚少，需要慎重对待。保护生育力的措施一般在手术后及辅助化疗前（2~4周）进行。最佳生育时机没有明确规定，目前认为最好在肿瘤治疗2年以后，内分泌治疗停止半年以上。