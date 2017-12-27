热词： 　招聘　尊医重卫　改善医疗服务 　健康中国人　健康中国2030　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

核桃葡萄干酸奶 适合老年人吃的零食盘点

2017年12月27日13:23 来源：羊城晚报

　　老年人通常都有这习惯：中午睡醒觉后就想找点吃的。天冷吃水果，既觉得太冰凉又不适合吃太多。吃什么零食是有益的呢？广州市中医院杂病科主治医师高三德介绍，不妨适量进食坚果，虽然坚果的油脂成分多，但都是以不饱和脂肪为主，因此有降低胆固醇、治疗糖尿病及预防冠心病等作用，以及牛奶、酸奶和干果类食品等。

　　●核桃

　　不仅能改善失眠健忘，还有抗衰老的功效。如食道、胃、鼻咽、肺、甲状腺、淋巴肉瘤等都有一定的抑制作用。此外，核桃对患者还有镇痛，提升白细胞及保护肝脏等作用。

　　●葡萄干

　　具有预防白血病，去皱抗衰老的作用。常吃葡萄干还能缓解手脚冰凉，腰酸背痛。

　　●蓝莓

　　吃蓝莓不仅能提高记忆力，蓝莓的果实中含有丰富的营养成分，具有防止脑神经老化、保护视力、强心、软化血管、增强人的机体免疫等功能。

　　●开心果

　　压力长期得不到释放，容易出现抑郁，悲观厌世的情绪，开心果中的维生素B1含量非常丰富，它能帮助我们对抗身体的抑郁情绪，容易情绪低落的你不妨每天都吃上那么一小把。此外，常吃开心果还可以降低血液黏稠度，改善动脉硬化。

　　●酸奶

　　酸奶中含有乳酸菌，可以维护肠道菌群生态平衡，形成生物屏障，抑制有害菌对肠道的入侵。

(责编：许心怡、权娟)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn