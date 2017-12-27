核桃葡萄干酸奶 适合老年人吃的零食盘点

老年人通常都有这习惯：中午睡醒觉后就想找点吃的。天冷吃水果，既觉得太冰凉又不适合吃太多。吃什么零食是有益的呢？广州市中医院杂病科主治医师高三德介绍，不妨适量进食坚果，虽然坚果的油脂成分多，但都是以不饱和脂肪为主，因此有降低胆固醇、治疗糖尿病及预防冠心病等作用，以及牛奶、酸奶和干果类食品等。

●核桃

不仅能改善失眠健忘，还有抗衰老的功效。如食道、胃、鼻咽、肺、甲状腺、淋巴肉瘤等都有一定的抑制作用。此外，核桃对患者还有镇痛，提升白细胞及保护肝脏等作用。

●葡萄干

具有预防白血病，去皱抗衰老的作用。常吃葡萄干还能缓解手脚冰凉，腰酸背痛。

●蓝莓

吃蓝莓不仅能提高记忆力，蓝莓的果实中含有丰富的营养成分，具有防止脑神经老化、保护视力、强心、软化血管、增强人的机体免疫等功能。

●开心果

压力长期得不到释放，容易出现抑郁，悲观厌世的情绪，开心果中的维生素B1含量非常丰富，它能帮助我们对抗身体的抑郁情绪，容易情绪低落的你不妨每天都吃上那么一小把。此外，常吃开心果还可以降低血液黏稠度，改善动脉硬化。

●酸奶

酸奶中含有乳酸菌，可以维护肠道菌群生态平衡，形成生物屏障，抑制有害菌对肠道的入侵。