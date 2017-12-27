老年人九种方法增记忆

记性不好是老人的通病，有时话到了嘴边却想不起来。美国网络医学博士网站总结，以下9种方法可以帮助老人增加记忆力。

散步。每天散步30分钟对大脑很有好处。美国乔治城大学医学中心记忆障碍项目主任斯科特·特纳博士说：“运动有助于保护老年人的记忆和心智功能。”此外，运动还能预防引起记忆力衰退的疾病，如高血压、糖尿病、高胆固醇、肥胖和中风等。有研究表明，身体活动也会引发一种蛋白质的释放。这种蛋白质能促进脑细胞健康，增强记忆。

地中海饮食。健康饮食对大脑很重要，尤其是简单、清淡且富含营养的地中海饮食。 美国约翰霍普金斯医学院神经病学教授杰米·希利斯说：“地中海饮食并不意味着意大利面和比萨饼，还包括大量水果、蔬菜、鱼和橄榄油。一项研究发现，严格遵循这种饮食的人，患记忆相关疾病的风险减少了20%。”

锻炼大脑。美国杜克大学医学院老年精神病学系主任穆斯塔法·侯赛因博士说：“就像身体锻炼一样，心智锻炼也有好处。玩纸牌、读书、和朋友一起观看足球比赛或者玩健脑游戏等任何挑战心智的活动都对保持记忆力有帮助。”

社交生活丰富。研究发现，人的社会联系越多，记忆功能保持得越好。社会互动还能通过影响情绪加强记忆力。

特纳博士说：“我们看到许多社会隔绝的人变得郁郁寡欢，而抑郁本身就会造成老年痴呆。”

睡眠充足。睡眠不好会导致注意力下降，并且记忆力也会受到影响。采用以下方法能帮助你改善睡眠质量：睡觉前不吃大餐；按时上床睡觉和起床；不要在睡前喝含咖啡因或酒精饮料；不吸烟。

避免压力。特纳博士说：“压力过大伤大脑，已证实皮质醇这种压力激素水平高会导致记忆力下降。”建议通过冥想、瑜伽或按摩等放松方式缓解压力。

戒烟。随着年龄的增长，吸烟会加快记忆减退。如果有吸烟习惯，最好戒掉。特纳博士指出，抽烟对记忆造成影响，可能与它会导致大脑轻微中风有关。

定时体检。有时候，甲状腺疾病、糖尿病、抑郁或维生素缺乏等疾病也会诱发记忆力衰退。此外，安眠药和抗焦虑药等药物也会影响记忆力。建议看医生做体检，并及时治疗这类疾病。

掌握记忆技巧。记忆有困难时，掌握一些技巧会很有帮助。例如，每次学习新名称时，大声说出来，并将其印在脑海中。在心里用图像与每个新名字联系起来。还可以在家里贴一些便利贴，将重要的事情记在上面。（刘志浩 编译）