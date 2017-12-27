国民营养计划　开启国民健康新时代

健康中国，营养先行，营养是国民素质的物质基础。随着我国人民生活水平的不断提高，营养供给能力显著增强，国民营养健康状况明显改善，但仍面临营养相关疾病多发、营养健康生活方式尚未普及等问题，成为影响国民健康的重要因素。近两年，包括“健康中国2030”、“国民营养计划”在内的众多纲领性文件都对提升国民营养，提高国民素质做出了要求，相信国民健康新时代必将到来。

国民营养不足与过剩问题并存

近年来，我国城乡居民的膳食、营养状况有了较大改变。此前，国家卫计委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告》，分析评估了近10年来我国居民营养和慢性病状况的变化。报告显示，经过多年的努力，我国居民的营养状况有了明显改善，具体表现在：居民体格和营养发育改善，居民身高、体重都有所增长，生长迟缓、营养不良等情况明显改善；但同时，随着居民脂肪和优质蛋白摄入量的增加，居民超重和肥胖问题日趋严重，也成为成人高血压、糖尿病、心脑血管疾病多发的主要原因。

同时， “健康中国2030”也指出，我国当前国民营养的整体情况是：居民部分微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多、居民营养不足与过剩问题并存。

营养科普工作将更加规范化、常态化

随着移动互联技术的不断发展，营养科普工作成了市民日常生活中的常态。市民打开手机，经常能够看到一条条关于营养健康的分享和推送，在向市民传播营养知识的同时，也有一些虚假信息对市民产生了较大的误导作用。

今年7月，国务院印发了《国民营养计划(2017-2030年)》，《计划》部署了七项实施策略保障工作，其中第七条明确提出，要普及营养健康知识，推动营养健康科普宣教活动常态化。

国家食品安全风险评估中心副主任刘萍曾在接受媒体采访时表示，营养与食品安全工作的科普宣传工作多年来一直都在做，如每年一度的全民营养周活动、食品安全周活动、营养健康讲堂等，为促进科学、营养健康知识传播做出了积极的贡献。但同时，我国当前的营养科普工作仍以传统的单向信息传播和宣教模式为主，信息供给不足，内容和形式相对简单，不足以满足公众的营养健康需求，也为一些营养伪专家提供了可乘之机，出现了一些所谓的“大师”混淆视听。

针对这些问题，《计划》提出，要创新营养科普信息的表达形式，建立免费共享的国家营养食品安全科普平台，采用多种传播模式和渠道，定向、精准地为不同人群提供科普信息。同时，还将加强营养食品安全科普队伍建设，及时发现和纠正伪科学的营养信息，真正为公众传递科学健康的营养知识。

谷物营养被提到更加突出的位置

谷类是人体能量的重要来源，能够避免高能量、高脂肪等弊端，对人体健康有着重要的促进作用。而近年来，随着生活方式的变化，中国居民膳食不均的问题日益凸显。据中国营养协会参与的《中国成年居民粗杂粮摄入状况》调查显示，超过80%的中国成年居民全谷物摄入不足，在受关注的营养食物中，谷物所占的比例也较小。

为调整居民饮食结构，均衡膳食，2016年发布的新版《中国居民膳食指南》中，“食物多样、谷类为主”作为核心推荐的第一条被提出，大力提倡人们改变饮食结构，增加谷物摄入量。同时，2017年5月14日-5月20日期间举办的全民营养周又将“全谷物，营养+”定为主题，并在营养周活动期间，推出了一系列活动，以帮助居民选择营养、优质的谷物。

当前，市场上已经出现了各类谷物产品，并逐渐成为市民生活的一部分。未来，谷物必将会在市民的日常生活中扮演着更加重要的角色。

特医食品将成为国民营养有效补充

在国民营养中，有一个很重要的部分——病人的营养问题。然而，一直以来，这一问题却没有得到足够的重视。《国民营养计划》提出了六项重大行动，其中之一就是临床营养行动，旨在加强患者营养诊断和治疗，提高病人营养状况。

中国营养保健食品协会特殊医学用途配方食品应用委员会主任委员石汉平教授曾在2017首届广东特殊医学用途配方食品研讨会上表示，营养疗法是与手术、放疗、化疗及其他治疗并重的另外一种治疗方法，应该成为患者的基础治疗方法或者一线治疗方法，是一种真正的整合治疗。然而，在我国1.4亿住院患者中，接受临床营养诊断与治理的不足1%，而院外则有数以亿计慢性非传染疾病患者的临床营养治疗尚处无人管理状态，重大疾病如肿瘤患者营养不良发生概率更是达到70%-80%，数千万患者需求未被满足。

石汉平教授所指的临床营养治疗指向的就是特医食品，即特殊医学用途配方食品，是为了满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。通俗地说，特医食品就是给病人吃的饭，对患者恢复健康，有着直接的促进作用。

我国特医食品起步较晚，但国家对其发展十分重视，近两年，特医食品相关政策制度密集出台，行业规范不断完善。2016年3月，国家食药监总局发布《特殊医学用途配方食品注册管理办法》；2016年11月，国家食药监总局发布《特殊医学用途配方食品临床试验质量管理规范（试行）》。2017年9月，国家食药监总局发布的关于《特殊医学用途配方食品注册申请材料项目与要求（试行）》《特殊医学用途配方食品稳定性研究要求（试行）》的公告。

这一系列举措出台，不仅对于特医食品产业发展具有积极的促进意义，同时也是对过去国民营养短板的有效补充，更重要的是，对于广大患者则是起到了最直接有效的帮助。（记者 祝凤岚/文）