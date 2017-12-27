寒冬养生：8个身体部位注意保暖能延寿

冬至后，我们进入了一年中的“数九寒天”。寒是百病之源，人体有8个部位最怕冷怕风，做好保暖，可以延年益寿。

保暖部位一：头

中医认为，“头是诸阳之会”，体内阳气最容易从头部走散掉。这种现象在西医看来是由于头部皮肤薄，血管及毛发毛孔既多且粗，所以体内热量从头部大量往外蒸发。而阳气散掉了，热量蒸发了，头部自然畏惧冷风，随着年龄的增大会越来越怕风。头部一旦受风着凉，容易引发感冒、头痛、牙痛，甚至诱发脑血管疾病。

支招：戴“帽子”。选择毛线、呢绒等质地厚的冬帽比较保暖。如果不想戴帽子，那就选择一块时尚头巾。

保暖部位二：鼻

中医说，“鼻为肺之窍”，鼻又是呼吸换气的出入口。在寒冷天气里，鼻常以“红鼻头”、“流清涕”示人，发出“受冻”信号。而鼻子受寒容易诱发鼻炎、鼻出血、感冒等呼吸系统疾病。

支招：勤做健鼻操，每天早晨和睡前，用双手食指指腹按摩鼻翼两侧的迎香穴32次，有利于促进气血流通，增强鼻子的御寒能力。大风天外出最好戴上口罩，避免冷风刺激。

保暖部位三：耳

在寒冷的冬季，双耳长时间裸露于冷空气中可能被冻红、冻僵、长冻疮。对于有些人，冷风灌入耳，甚至有种“冻到头疼牙痛”的感觉。耳朵接触空气的面积大，热量容易散发，且耳为宗脉之所聚，十二经脉皆通过于耳，因此冬季一定要做好耳朵的保暖。

支招：从寒冷室外回到室内，不妨用手搓搓耳朵，让其尽快回暖。

保暖部位四：颈

颈部上连脑袋下接躯干，受凉后会引起局部血管收缩，可诱发眩晕、大脑供血不足等不适。“风从项后入”，脖子后面最容易受风，原因在于颈后有三个重要穴位：风府、风池和风门，成为风邪侵入的漏洞。有句话说“神仙也怕枕后风”，“枕后风”即指“颈后风”，这贼风从脑后偷袭侵入人体，轻则伤风感冒，重则中风瘫痪。

支招：竖起衣领，用围巾或丝巾围住脖子，护住脖子的要穴。特别是患有高血压病、心脏病、慢性呼吸系统疾病及颈椎病等的人群，最应该戴围脖。

保暖部位五：背

常听老人说后背怕冷，有的甚至说后背冒凉气。中医认为“腹为阴，背为阳”，风寒外邪极易从背部经络上的诸多穴位侵入人体，损伤阳气，使阴阳平衡受到破坏，导致人体免疫功能下降，容易诱发疾病或加重病情或引起旧病复发。

支招：穿足够多的衣服，怕冷的老年人建议加穿一件贴身背心以加强背部保暖；冬天出汗了，一定要及时更换贴身衣物；半夜起床尿尿应披好大衣，防止背部着凉。

保暖部位六：腰

“腰为肾之府”，腰部受到寒冷刺激，肾就会受到牵连。中老年人突遇冷风后极易刺激神经，引起腰部疼痛，甚至旧病复发。

支招：不要穿露腰装，冬天一定要穿够衣服，晚上睡觉盖好被子；早晚搓腰眼，用拳眼或拳背旋转按摩腰眼处使其微微发热即可；腰不好的人建议佩戴护腰带，加强腰肌力量同时保暖。

保暖部位七：膝

“老寒腿”过冬难。人的膝关节跟其他地方不一样，膝盖外面就薄薄一层皮，没有脂肪，冬天特别怕冷。随着年龄增大，动脉血管或多或少发生硬化，血供减少。当气温降低，血管收缩，膝关节的血液供应就更少了，保护和调节功能下降，寒气侵入就容易诱发膝关节疼痛。

支招：不要穿短裙丝袜，老老实实加入秋裤党；骑车、外出锻炼时可戴上护膝，尤其“老寒腿”应该常戴护膝；冬天尽量避免一些过度负重的活动，比如爬山、爬楼梯、提重物等，可以适度地行走、慢跑、游泳等有氧运动。

保暖部位八：脚

寒从脚下起，脚冷入睡难。由于脚皮下脂肪少，保温性能差，加之远离心脏，血液供应慢而少，长时间下垂，就容易发冷。而脚受凉足以引起感冒或使气管炎、哮喘、关节炎、痛经、腰腿痛等旧病复发。

支招：保持鞋袜温暖干燥，冬天建议常把鞋子拿出来晒晒，既杀菌又去鞋内寒气；每天百步走，散步是促进脚部血液循环的最好运动；临睡前用热水泡脚，然后用手掌按摩脚心涌泉穴90次，可起到补肾的养生保健作用。

三部位受寒凉 疾病找上门！

脖子、腰肾、脚踝三个部位最应做好保暖。因为这三个部位均处于人体阳气运输的主要通道上，且肌肉较少、血管丰富，是主要的生理支撑点，一旦受寒，便会引起相关部位的疾患。

■暖颈：寒凉让颈椎病雪上加霜

办公室一族得颈椎病的不在少数，长时间保持低头或固定姿势工作，使颈椎长时间处于屈曲位或某些特定体位，颈后部肌肉韧带组织长期僵持，会引起慢性劳损。脖子本身就很娇贵，再加上有慢性劳损的底子，因此，一旦受寒，便可能引发血管的收缩和颈部肌肉痉挛、神经水肿，诱发颈椎病或让原有的颈椎病雪上加霜。

建议：最简单的就是带条围巾或者穿高领衫等，保护好脖颈不露在外面。以免寒气入侵。此外，还可以做做扩胸仰头抻筋骨的动作。即双手交叉，放在颈部后面，同时扩胸，头向后仰，手臂向前用力，使得脖颈与手臂形成“抵抗”之势，这样可以锻炼头颈部的肌肉。

■暖腰：先天之本喜暖怕寒

腰是人的“一把手”。中医认为，腰乃肾之府，肾是人体先天之本，喜暖怕寒，是人体重要的健康敏感区。老年人中比较高发的寒湿性腰痛，主要就是因腰部受风寒侵袭引起，在阴雨天会加重。而对女性而言，由于处于带脉区，腰部受寒引起的气滞血瘀，会影响卵巢等生殖系统的机能，因此更需要注重腰部保暖。

建议：除了借助戴腰围增加保暖外，也可通过按摩疏解受凉带来的不适。双手交叉，快速揉搓，直到把手掌搓热后，把手掌直接捂在肾俞穴上，用手掌上的热量来温暖腰肾，同时双手顺时针按揉。

■暖脚：寒邪生于足下

脚踝部有200多个穴位，是人体“小心脏”。寒气一般都是从脚底侵入。除了穿上厚袜子外，泡脚也是保护脚踝的很好方式。

建议：热水泡脚可以起到舒筋活血、缓解疲劳的作用。一般40摄氏度左右的水温即可(不烫手)。泡脚时加些中草药效果更好。其中具有温经作用的有：透骨草、川椒、干姜、桂枝；有活血通脉功效的有：红花、当归、鸡血藤、艾叶。使用时不同功效的中草药可搭配使用，一般来说，每种选用10克即可。此外，有糖尿病、心脑血管病等患者使用前询问医生。

保暖要分三段

上段要紧：口罩围巾不能少

人体热量大部分从头颈部散发。颈部受寒可能引发血管收缩和颈部肌肉痉挛，所以一定要戴围巾或穿高领衫，尤其不要让脖颈暴露在外。出门最好戴上口罩，不仅可以保暖，还能防病菌侵袭。

中段要燥：内贴中松外收口

很多人认为天冷就多穿点，可是裹得厚厚的既笨重也不一定暖和。其实，穿衣服最好分层穿，内贴中松外收口。

内衣最好柔软贴身，有助于增加保温性。中层的衣服吸湿性要强，不要过紧，保持干燥，否则不但不利于保暖，还会减弱抗寒能力。外套一定要防风，最好在领口、袖口、腰部、脚踝处有收口的设计，可以防止冷空气趁虚而入，造成热量散发。

下段要松：鞋袜最好稍大点

冬天的鞋袜可以适当穿宽松一点。冬天人体毛细血管处于收缩状态，如果鞋袜过紧，压迫脚部，会影响脚部的血液循环，使脚变得更冷。很多女性穿过紧的靴子反而会冻脚就是这个道理。

鞋子的尺码选择稍大些的，最好能垫一双棉鞋垫，脚部活动还有些空间。另外，鞋底最好稍高些，这样可以隔开冰冷的地面。

（人民健康网综合羊城晚报、健康时报）