性爱时，人们往往更多关照女性身上的敏感部位。其实，男性身上也有许多敏感部位，同样希望得到另一半的关注、刺激，这样不仅能增强男人雄风，而且能提升双方性爱感受。

头发。美国性爱和婚姻治疗师塔米·纳尔逊博士表示，男性头皮上密布神经末梢，同其他身体部位相联系，所以同男人相拥接吻时，轻拽他的头发会给全身带来美妙刺激。

如何做：接吻时，让指尖在男伴的头发间、头皮上轻轻掠过，爱抚摩挲，然后稍微用力轻拉他的头发。

双脚。性治疗师罗达·利普斯科姆博士说，“脚部有丰富的神经末梢”，是渴盼被刺激的敏感带。

如何做：可以使用按摩油给男伴进行脚部按摩，特别是足弓。

前列腺。医学博士罗达·利普斯科姆指出，前列腺可谓男人身上最易被轻视的敏感部位，其实它是男人的G点，非常敏感。他说：“前列腺是男人身上关键敏感部位，如果对其正确刺激，能够给男人带来莫大的快感。”

如何做：女性不妨在手指上涂抹润滑油，刺激抚摸阴囊和肛门之间的区域，这里距离前列腺较近。

臀部。性学家卡罗尔·奎恩博士说：“男人的屁股非常敏感。轻轻地拍打，就会给整个臀部带来别样的刺激。”

如何做：如果双方都接受，不妨在男伴采取传教士体位时，拍打、抓掐他的臀部，这样他就会更卖力。

人中。性学家杰茜·奥莱利博士指出，一直以来嘴唇上方的人中都被认为是敏感部位。

如何做：可以轻吻这一部位，然后将香唇贴上他的双唇。

大腿内侧。婚姻治疗师埃博尼·哈里斯表示，大腿内侧非常靠近阴茎，“女人的双手接近于大腿内侧，即使没有爱抚，男人也会想入非非、有所期待的。”

如何做：哈里斯建议，女人可以抚摸、揉捏，甚至亲吻伴侣的大腿内侧。

喉结。喉结下方的甲状腺能调节人体对激素的敏感性，与性器官紧密相关。亲吻刺激该部位，也会调动男人的性欲。

如何做：可以让男伴平躺，然后用舌头以喉结为中心绕圈亲吻。

乳头。男人的乳头虽然没有女性的诱人，但男人的乳头可能比女性的更敏感，因为它们还未适应女人的温柔攻势。洛杉矶临床性科学家帕蒂·布列顿博士解释说：“对于许多男性来说，他们的乳头是一个有待开发的敏感区。”

如何做：让男伴平躺，女方可用香舌从乳晕开始亲吻，逐步接近乳头。最后用舌尖俏皮地盘绕乳头，吮吸、轻咬。女方还可先含一块冰，带给男伴乳头“冰与火”的刺激。

耳垂。同女人一样，男人的耳垂也是非常敏感的，但往往被忽略。

如何做：不妨从男伴的脖颈吻起，一点点向上靠近耳部。然后开始亲吻、吮咬他的耳垂，注意不要亲吻别的部位，坚持一会儿，就会有神奇的效果。▲