腿脚凉、麻、痛，竟是动脉硬化！血管外科“一把刀”直播答疑

很多血管病的症状不明显，发作起来却很凶险。老人腿脚凉、麻、痛，肢体肿胀、脉搏减弱甚至消失……这些都可能是血管病的征兆！

2018年1月4日（周四）下午15:30-16:30，首都医科大学附属北京安贞医院血管外科主任、中国医师协会外科医师分会血管外科医师委员会主任委员陈忠教授将做客人民日报社人民网、健康时报联手打造的“人民好医生”客户端，直播解答各种类型动脉瘤、动脉硬化、动脉狭窄和闭塞等血管疾病相关问题。

专家简介：

陈忠，首都医科大学附属北京安贞医院血管外科主任，中国医师协会外科医师分会血管外科医师委员会主任委员，中华医学会外科学分会血管外科学组组长

擅长：各种血管外科疾病的诊断、开放手术治疗与腔内治疗。包括：主动脉疾病（胸主动脉瘤、腹主动脉瘤、主动脉夹层动脉瘤、主动脉缩窄等）；颈动脉疾病；肢体缺血性疾病；下肢静脉瓣膜功能不全等

出诊时间：周一上午、周三下午

陈忠教授已从事血管外科专业三十余年。先后从师于我国著名血管外科专家汪忠镐院士和吴庆华教授，有深厚的血管外科临床基础和实践经验。擅长各种血管外科疾病的诊断、开放手术治疗与腔内治疗，在血管腔内技术和开放手术相结合，治疗血管疾病方面有较高造诣，受到广大患者的广泛赞誉。

腿脚麻，摸脉按压自查动脉硬化

老年人如果发现走路时小腿肌肉疼痛，停下来歇会儿疼痛又缓解了，或是经常觉得腿脚发凉，尤其是冬春季节或夜里比较严重，千万别以为这是衰老的正常表现，很有可能是患上了下肢周围血管病，这种情况尤以动脉硬化闭塞症居多。

动脉硬化若侵袭下肢血管，堆积的血栓让血管内腔变得越来越窄，就会出现下肢缺血。动脉硬化闭塞症不但会导致下肢坏死、截肢，由此引起的的间歇性跛行患者发生心肌梗死风险增加4倍。

推荐几个简单的自测方法。首先可以摸脉搏，在大腿根部以及脚背上，都会有很明显的动脉搏动，如果搏动不明显则需要提高警惕了。另外，还可以通过按压趾尖，来判断末梢血的充盈情况。血液充盈时，在按压后1~2秒就可恢复红润，而三五秒，甚至上十秒没有恢复的话，就要考虑血管硬化性闭塞了。而动脉硬化治疗可采用血管支架、球囊扩张等腔内治疗方法。

肚脐跳，腹疼胀满要防主动脉瘤破裂

腹主动脉瘤属于对人类威胁较大的动脉瘤，而且由于腹部的脂肪层较厚、腹主动脉埋藏地又很深，所以早期时有些患者仅能感觉到在肚脐周围有搏动性肿物，此外感觉不到其他症状，尤其对于比较胖的人更是如此。

而等到腹主动脉瘤患者感觉到有腹部疼痛、胀满的情况时，就意味着这个瘤可能要破了。一旦腹主动脉瘤发生破裂，压力很高的动脉血就会从腹主动脉的破口处流入腹膜后或者腹腔，患者出现休克、意识模糊甚至昏迷，威胁生命。

一般年龄达到了65岁、经常吸烟、三高人群、动脉瘤的家族史等都是动脉硬化的高危人群，习惯性便秘、咳嗽性哮喘的人也是易发人群。陈忠教授建议，这些人可以将血管检查列为每年常规体检项目，多加一个多普勒血流图、血管的彩色超声，多一份安全。

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