俗话说，“寒从脚下生”。尤其是寒冷的冬天，人容易手脚冰凉，很多人会选择在睡前热水泡脚，但是泡脚也有讲究。记者采访了山西省中医学院附属医院急诊科副主任医师尹红霞。她提醒，心脏病、心功能不全的患者，低血压、经常头晕的人，都不宜用太热的水泡脚，洗时和洗后都要揉搓脚部。

A 泡脚水温并非越热越好

天冷了，泡泡脚，睡个好觉，对越来越多关注养生的人来说是件很惬意的事情。但有些市民认为只要在自己的承受范围内，水越烫越好。这种想法其实是不正确的。“冬季泡脚水温一般维持在40℃～50℃，暖和舒适为宜，但心脏病、心功能不全患者，低血压、经常头晕的人，不宜用太热的水泡脚。”尹红霞说，“热水泡脚会导致人体血管扩张，全身血液会由重要脏器流向体表，这必将导致心脏、大脑等重要器官缺血缺氧。对于有心脏病、低血压的人群来说，就会增加发病危险。”

此外，糖尿病患者因末梢神经不能正常感知外界温度，要特别小心温度过高的水，否则很容易被烫伤。很多人泡脚喜欢从水很烫时泡到水凉了，有的则不停添加热水，持续泡一两个小时，这都是错误的做法。尹红霞建议，泡脚时间以20分钟为宜，要边洗边加热水以保持水温，洗脚时水量以淹没脚的踝部为好，双脚浸泡时，同时用手缓慢、连贯、轻松地按摩双脚，先脚背后脚心，至发热为止，出盆后用干毛巾轻快地搓擦按摩脚趾和掌心。

B 婴幼儿宜用温水洗脚

“虽然热水泡脚好处多，但是不提倡婴幼儿用热水泡脚。”尹红霞说，小孩是“纯阳之体”，本身就容易发热、爱上火，如果再用较热的水泡脚、发汗，会热上加热，“特别是婴幼儿，对温度的感觉和大人不一样，大人觉得水温稍热，对孩子来说已经是很烫了，但他们又不太会表达，很容易烫伤皮肤。”

“对孩子来说，每天用温水把小脚好好洗洗就行，洗完后，可以轻轻捏捏脚，达到舒活筋骨的目的。”尹红霞提醒，用温水洗脚家长要掌握好时间，不能太长，小孩子喜欢玩水，用脚扑腾，水就凉得快了，在冷水里泡脚，容易感冒。

C 饭后半小时之内不泡脚

泡脚的时间也非常重要。“饭后半小时内不宜热水泡脚，泡脚的时候，身体大量血液会涌向下肢，它会影响胃部血液的供给，长期如此会使人营养不良。”尹红霞说，“对于体质虚弱的老年人来说，容易引起脑部供血不足，造成头晕，严重的甚至会出现昏厥。特别是患有心脑血管疾病的老年人更应格外注意，如果有胸闷、头晕的感觉，应停止泡脚，上床休息。”

另外，尹红霞建议，泡脚盆应经常消毒，进行抗菌处理，避免脚上细菌残留在盆壁内，造成脚部反复感染，因此选择好的泡脚盆也十分重要。

“足冷全身冷、足暖全身暖”。泡脚好处多多，但也不是人人都适合。一定要根据自身情况而定。在冬天或“倒春寒”时，还应选用保暖又宽松的鞋袜，于整体健康和舒适，均助益多多。

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对症泡脚效果更好

艾叶泡脚：温肺

艾叶味苦、性温、无毒，具有回阳、逐湿寒、理气血、止血安胎等多种功效，也常用于针灸，因此它又被称为“医草”。艾草泡脚能够改善肺部功能，对于患有慢性支气管炎和容易咳白痰的人很有好处。

盐水泡脚：杀菌治脚气

用盐来洗脸、洗澡、泡脚，盐水泡脚方法非常简单，在半盆热水中加入两大匙盐巴就好了。

经常用盐水泡脚能够起到杀菌消毒，防止脚气病的作用，还可以使足部的肌肤保持光滑清洁。

姜汁泡脚：散寒，治疗手脚冰凉

姜汁泡脚，其实就是在温水中加入几块打扁的生姜。用姜汁泡脚具有散寒的作用，对于缓解手脚冰凉症状有非常好的功效。姜味性温，如果内服，可加速人体的血液循环，改善手脚冰凉、畏寒怕冷等不适症状。

食醋泡脚：助眠，有助散热

用醋泡脚助眠，有助散热。用醋浸泡双足，能促进机体的血液循环，解除疲劳，帮助入睡，有效治疗失眠。水应淹没踝关节，每次浸泡10分钟即可。但是高血压或心脏病的老人要慎用。使用醋泡脚，必须要用优质醋，禁用化学醋。