五大因素致女性患上骨质疏松

女性骨质疏松的概率比男性大，那么，让女性骨质疏松的原因有哪些呢？

含磷酸饮料。据研究，女性如果想避免受到骨质疏松症的困扰，就应该尽量不喝可乐。喝可乐越多，她们的骨骼就会变得越脆弱。专家分析，造成这一现象的原因可能是可乐中含有磷酸，可以导致人体内钙的流失，而其他大多数饮料当中并没有这种物质。所以专家建议，担心患上骨质疏松症的女性最好不要喝太多可乐，并注意饮食中增加钙的摄取量以维持骨骼的密度。

节食。减肥最主要的办法是控制饮食，殊不知这可能成为日后发生骨质疏松和骨折的导火线。一份健康杂志曾对数千名30岁以上的女性进行调查，发现其中82%的女性已开始出现某种程度的骨质疏松。这是由于她们平时不敢饮用牛奶，偏食素食，营养不合理，致使体内摄钙不足。

盐。盐吃多了不但会得高血压，而且会导致骨质疏松。专家介绍，吃盐多导致骨质疏松的原因是，人体对多余盐分的处理往往是排出体外，盐里主要所含的钠，其排泄过程总要“拉上同伴”钙一起排泄。所以，高盐饮食的结果是导致钙流失加快，当然直接影响骨质质量了。

吸烟。研究表明，吸烟之所以促进骨质疏松，原因可能是吸烟影响峰值骨密度的形成，因为绝大多数吸烟者是从青少年时开始吸烟的，此时正是峰值骨密度形成期。调查显示，与同龄人比较，吸烟者的股骨颈、肋骨和椎骨均有一定程度的骨质丢失。而这种危害往往在中年后期及老年期才表现出来。

喝酒。酒精的化学成分是乙醇，乙醇进入人体后，可以和其他无机物或某些有机物发生化学反应，产生一些新的物质。这些新物质会导致骨质疏松症的发生。所以长期过量饮酒，会对骨骼的生长、发育产生影响，加快骨质的丢失。

如果女性不想要骨质疏松的话，现在就要远离以上这些帮凶！（王莉 覃卫萱 刘秋宜）