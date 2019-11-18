女性绝经后更容易骨质疏松，应如何科学预防？

生活中，中老年女性摔倒致骨折的案例很常见，骨质疏松已经成为骨折最大的危险因素，尤其是绝经后的女性朋友会更担心这个问题，今天，我们就带您来一同了解。

骨质疏松症是一种系统性骨病，其特征是骨量减少和骨的微细结构的破坏，表现为周身疼痛、驼背、身高降低等，骨质疏松会导致骨的脆性增加，因而骨折的危险性会大为增加。

骨质疏松多见于老年人和绝经后的女性，老年人的骨质疏松症是和年龄密切相关的， 随年龄的增长，骨骼中钙的流失增加，再加上老年人参加户外活动较少、日光照射不足或者长期服用镇静类药物等因素，就容易诱发骨质疏松症。

而绝经后的女性朋友，主要是由于雌激素不足，影响骨生成造成的骨质疏松。骨的代谢包括骨的形成和吸收，当骨的吸收大于骨的形成时表现为骨丢失，随着骨量丢失量增多就发生了骨质疏松。骨的代谢受到很多因素的影响，绝经期女性由于卵巢功能走向衰竭，雌性激素水平会急速下降，在这个过程中，雌激素的减少就是导致骨质疏松最关键的因素。雌激素是女性维持骨含量的关键激素，绝经后由于雌激素缺乏，破骨细胞的活性就明显增加，导致骨丢失迅速增加，最终导致骨质流失速度明显加快，形成骨质疏松。

骨质疏松症在早期往往没有明显的不适症状，因而常会被人们忽视，严重后易出现骨折及由于骨折引起的并发症等，因此，如何及时预防绝经后骨质疏松十分重要。首先，需要合理饮食。多食富含钙的食物，如鱼、虾，多吃富含优质蛋白质（肉、蛋、豆、奶）及维生素K的食物（甘蓝、西兰花、纳豆等）。减少碳酸饮料、浓茶、咖啡、酒精类饮品的摄入；其次，坚持锻炼身体。多进行户外运动，如负重、抗阻训练等。运动中肌肉收缩，直接作用于骨骼的牵拉，有助于增加骨密度。户外运动中接受适量的日光照射，有利于补充维生素D，可以促进钙的吸收。但是，补充适量的钙剂是预防骨质疏松的基本措施，并不能作为骨质疏松的治疗药物；最后，定期检查。可以定期去医院进行骨密度的检查，积极治疗与骨质疏松相关的疾病，平时生活中也要注意防摔、防跌及防碰等。

本文由中国人民解放军第306医院中医骨伤科副主任医师王光涛进行科学性把关。