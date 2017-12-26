手术治疗精神病 帮助患者控制病情

临床上，不承认自己患病、不配合用药是精神分裂症的表现之一。有些冲动行为的重症患者在缺乏药物控制的情况下，家属很难照看往往力不从心，这对整个家庭产生了无法承受的负担。立体定向治疗精神病应用于临床已将近一甲子，这项治疗手段能够有效控制精神症状，改善认知功能和行为能力，减轻家庭重负，使患者逐渐融入社会。

病情大多控制不理想

精神分裂症患者多数不承认自己患病，也不吃药，这让治疗难以进行或者半途而废，常陷于治疗、停药、复发、再治疗的恶性循环。重症患者，服药的效果一般，长期服用多种药物又造成多脏器损害；暴力型患者，其肇事、肇祸时有发生，对家庭和社会构成极大危害，又加重经济负担。

同济大学附属东方医院功能神经科吴景文教授介绍，精神分裂症属于多基因遗传病。目前病因不清楚，可能与脑内神经递质紊乱、大脑情感环路障碍有关。诊断精神分裂症不能仅凭临床症状，还要结合脑结构和脑功能检查，这样才能避免误诊，这也是有效治疗的前提。

当前，约有40%的精神分裂症患者存在早期治疗不及时，病程中有情感、认知改善不理想、治疗依从性差、生活质量低、病情易复发等问题，这些因素都严重影响患者的精神状态和康复效果。吴景文教授指出，多数患者以药物治疗为主，手术治疗则是重症患者重要的选择手段之一。药物与手术互为补充，有望获得确切疗效。

手术适用于难治重症患者

神经调控立体定向手术是近一个世纪以来精神外科领域的重大进展。其治疗精神病的机理是通过刺激和毁损脑内情感环路的神经核团之间的联系，改善神经递质代谢，从而治疗疾病。这些核团与攻击行为、幻觉妄想、敏感多疑等症状有对应关系。

神经调控手术需要多学科协作，离不开精神专科、功能神经外科、影像科、麻醉科等的共同参与。手术主要适用于18岁～65岁；病程3年以上；药物治疗效果差；反复发病；伴有伤人、毁物、自杀行为的精神分裂症患者。躁狂症、抑郁症、强迫症、焦虑症、癫痫性精神障碍、物质依赖性精神障碍等疾病，也可以考虑手术治疗。

术后不会瘫痪、残疾、痴傻

患者家属普遍担心手术是否会造成瘫痪、残疾、痴傻等问题。吴景文教授解释，该手术属于精准手术，定位误差0.1毫米，调控或毁损靶点不在脑运动和智能区，因此不会出现上述问题。手术专家团队使用多种进口设备，在术前完成了靶点定位和手术计划；术中，借助1厘米颅骨孔径，直达病灶进行神经调控治疗，调控区域仅1~3毫米范围。该手术风险远远低于传统开颅手术。

在2008～2016年，该团队共实施手术2300例，术后总有效率为95.8%。手术对顽固性的幻听、妄想、思维紊乱、消极观念、自杀行为、兴奋冲动等疗效显著，大部分病人回归社会并过上正常人生活。

终身用药不能停

吴景文教授提醒，病人手术后仍需坚持长期服药。病人在行脑立体定向术后对药物的敏感性提高，术后用药量仅为术前的1/4或1/3，而且用药种类减少；同时病人术前明显拒服药物，术后病人自觉服药并服从家人管理，这为走向社会创造了条件。另外，手术后逐渐减药，能使脑内与精神活动相关的神经递质达到新的、平衡的稳态。术后适应性药物治疗对进一步康复很有必要。

精神分裂症的治疗是终身的，病人家属对此要有充分认知。家属要与医生密切配合，家庭和社会也应关注这类弱势群体，帮助、教育和鼓励患者，使其巩固疗效，稳定病情，恢复健康。 本报记者 潘嘉毅