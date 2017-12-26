老年人血脂高也不能滴油不沾

油脂被一些高血脂患者视为“罪魁祸首”，很多患有高血脂症的老年人要么吃得很少，要么一点油也不吃。近期，美国心脏协会（AHA）发布声明称，油吃太少或一点不吃并不科学，在减少饱和脂肪酸摄入的同时，增加不饱和脂肪酸的摄入，反倒有助于降低血脂水平及心脑血管事件的风险。

食用油是人体所需脂肪的重要来源之一，它含有人体所需的多种脂肪酸：饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸。过多摄入饱和脂肪酸，易造成血脂升高及诱发心血管病；不饱和脂肪酸分为单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸两类，它们能提供人体必需的能量，单不饱和脂肪酸和欧米伽—3多不饱和脂肪酸还能调节血脂。美国塔夫茨大学研究发现，多不饱和脂肪酸的摄入不足会导致心脏相关疾病增加。

一般说来，“不饱和脂肪酸”大都存在于植物油中。其中，茶籽油、菜籽油和橄榄油中单不饱和脂肪酸含量较高。大豆油、玉米油、芝麻油、红花油、亚麻籽油和葵花子油等多不饱和脂肪酸含量较高。花生油介于两者之间。“饱和脂肪酸”则在猪油、黄油、牛油等动物油中含量高。

滴油不沾会让患高血脂症的老年人缺乏必需脂肪酸，导致皮肤病、肠胃道及肝、肾异常等，也使得体内不能吸收脂溶性维生素A和维生素D等，出现营养不良。日常饮食还是应吃些以“不饱和脂肪酸”为主的油脂，把每天食用油量控制在25克左右。《中国成人血脂异常防治指南（2016年修订版）》明确指出，血脂异常者应优先选择橄榄油、油茶籽油等作为烹调油，并多摄入富含欧米伽—3多不饱和脂肪酸的食物。

用油不能太单一，可把不同脂肪酸的油换着吃，比如花生油和大豆油、菜籽油换着吃。并且，炒菜时油温不能高，高血脂患者可多吃蒸煮、凉拌菜。此外，不同油吃法不一样，花生油、茶籽油等适合炒菜；大豆油、玉米油、葵花籽油等适合炖煮；麻油、亚麻籽油最好用来做凉拌菜。(卜庆萍)