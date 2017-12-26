补脾固肾 推荐沙虫莲藕汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：补脾固肾缩尿

推荐人群：冬季不受峻补、夜尿频繁者

材料：沙虫干20克，莲藕500克，芡实15克，莲子15克，陈皮一小角，生姜数片，牛肉150克（3人量）。

制作方法：所有材料洗净，莲藕去皮后切成滚刀块，生姜切片，牛肉切块。用剪刀把沙虫干剪开，然后用牙刷刷干净里面的沙，千万不要沾水。再把铁锅烧红，不需要放油，把沙虫干放进锅里炒，炒至金黄色。把炒好的沙虫干放进碗里，快速用水冲洗，这时会有沙子沉积在底部，这样能较好地除去沙虫干的沙子（当然，品质很好的沙虫是不含沙子的，可以免去这些步骤，直接洗净即可）。把所有备好的材料放进汤煲，加水2000毫升。大火煮开后，继续用大火煮半个小时，再转小火煮半个小时，加盐调味即可。

特色点评：新鲜的沙虫可能会有人觉得恶心，难以接受，但变成了沙虫干味道就比较鲜美。沙虫有很好的滋阴补肾功效，但是它生长在海边，所以性偏寒。将其晒成沙虫干，再放进锅内炒炒，这样不仅能有效去除沙子，而且有助于纠正沙虫的寒凉之性。另外煲汤的时候佐以温热性的材料，就能熬出适合冬季的温补靓汤了。比如莲子、芡实增强固肾的效果，陈皮能理气健脾，生姜能中和寒性。莲藕生吃偏凉，生津止渴的效果比较好。但煮熟的莲藕就偏温补，可补中焦脾土；中焦脾土健运，身体自然更强壮。